Александр Балыков: Первые 20 прыжков думал, хоть бы парашют раскрылся

Певец уже совершил больше 30 прыжков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Певец из Барнаула Александр Балыков известен своей любовью к экстриму: его день начинается с пробежки или зарядки, а в свободное время он либо катается на лыжах, либо на коньках, либо же прыгает с парашютом.

Чувство полета

Конечно, на первом плане у него остается творчество, но творчество не может существовать на ровном месте. Для вдохновения нужны эмоции, а получить их можно из каких-то переживаний.

- Любая песня – это производное каких-то жизненных событий. Влюбился – написал, расстался – написал, поругался – написал, прыгнул с парашютом – написал, - говорит артист. – Нужен какой-то стресс в жизни. Если все хорошо, то и творчества нет. Надо переживать какие-то эмоции.

- Буквально недавно ты снова прыгнул с парашютом. О чем ты думаешь во время свободного падения?

- Первые 20 прыжков я думал: «Хоть бы раскрылся парашют!», - смеется музыкант.

- А сколько всего уже было прыжков?

- Пока даже сорока нет.

- Есть какая-то определенная цифра, которую надо «добить»?

- Я уже очень глубоко погрузился в эту тему, «горю» этим. Человек, который полетал в небе, его взгляд всегда будет устремлен вверх. Я «подсел» на это: на свободное падение, на ощущение свободы, тем более, когда ты прыгаешь с четырех тысяч метров, минуту ты просто паришь, - говорит Балыков.

Александр говорит, что верит в адекватное восприятие мира и технику безопасности, так что прыгать не боится. Главное ко всему подходить ответственно.

Не чувствую себя звездой

Несмотря на то, что Александр уже много лет в шоу-бизнесе и вхож в тусовку, звездой он себя не ощущает.

- Честно признаться, пока что мои песни ни разу не были номер один ни в одном чарте. Мне есть к чему стремиться. Звездой я себя не ощущаю, но ощущаю принадлежность к этому миру. Я понимаю, что делаю что-то классное, когда читаю сотни комментариев о том, что песни откликнулись человеку или у него что-то значимое произошло в жизни, потому что песня подтолкнула его на какой-то поступок, - говорит Балыков.

- Твоя группа ViVA исполняет каверы, а не страшно браться за такую работу, ведь поклонники артистов, которые первыми выпустили песню, порой в штыки воспринимают перепевки?

- Такие люди всегда есть и это хорошо. На критику я реагирую прекрасно, особенно если она конструктивная, а когда она не конструктивная, то это классный повод посмеяться. Просто надо делать свое дело, и делать так, как ты чувствуешь музыку. Мы занимаемся творчеством, а это все дело вкуса. Плохо, когда творчество вообще не вызывает эмоций.

Кстати, на концертах ViVA выступает исключительно с живым пением. Порой у зрителей даже возникают сомнения, действительно ли артисты сами поют или просто открывают рот. В таком случае приходится останавливать музыку и петь вместе с залом «а капелла» и тогда все подозрения улетучиваются.

- Конечно, бывают проблемы с голосом, но в работе в группе есть определенные плюсы – рядом еще четыре бойца, которые могут тебя поддержать и подстраховать. Так что мы можем себе позволить петь вживую всегда, - признается Александр.

А тем, кто боится за свой голос, артист советует больше внимания уделять нервам, а не утепляться. Связки надо тренировать!

- Закаляйте голос! Закаляйте свой дыхательный аппарат, свое горло, - призывает он.

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