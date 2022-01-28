Пять поколений за 300 лет: как на Алтае трудятся династии медиков

Поколения медиков сменяют друг друга на этом сложном поприще Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в настоящий момент трудятся около 200 династий врачи. По всей видимости, клятва Гиппократа у них заложена на молекулярном уровне. Самая старинная из династий насчитывает уже больше 300 лет. О том, как поколения медиков сменяют друг друга на этом сложном поприще – в материале «Комсомолки».

Одной из семей, представители которой вновь и вновь выбирают профессию врача, стала семья Ивлевых. Они практически укомплектовали Троицкую центральную районную больницу: в учреждении работали шесть врачей, которые приходятся друг другу родственниками. Все началось с Веры Ивлевой, которая 46 лет проработала акушером-гинекологом, а по её стопам пошли дочери-двойняшки: Любовь тоже стала акушером-гинекологом, как мама, а Наталья – терапевтом и заместителем главного врача.

Сестры Любовь Печурина и Наталья Бородкина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- У меня не было мысли выбрать другую профессию. Мы с сестрой к маме на работу ходили. Нравилось смотреть, как лечат людей, как им становится лучше. Сейчас я наблюдаю онкологических больных. Когда стабилизируется такой пациент, не передать чувства, которые я испытываю – очень радуюсь своей работе. В профессиональном плане можно реализоваться и в селе. Мне нравится наш быт: свой дом, большой двор, природа вокруг и ощущение свободы, – говорит Наталья Бородкина.

Сын Натальи тоже выбрал профессию врача, причем одну из самых сложных и востребованных специализаций - анестезиолог-реаниматолог. После учебы он решил вернуться в родное село, в этом деле подсобила господдержка – один миллион рублей по контракту. Правда, и после отработки положенного по договору срока он решил остаться. Кто знает, может, и его дети в будущем поймут всю прелесть сельской жизни.

Представительница еще одной династии – Сафоновых - сейчас трудится в Шипуновской Центральной районной больнице. Больше 40 лет назад Лариса Кащеева, как и её мать, решила стать медиком и пошла работать акушеркой: сначала она принимала роды, а теперь курирует женщин в консультации. Всего в больнице работало шесть человек из рода Кащеевых – общий стаж на династию составляет больше 100 лет.

Лариса Кащеева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Сельчанки уже знают меня и ходят ко мне всей семьёй. Девочки, роды которых я принимала, теперь сами приходят беременными и говорят: «Я хочу у вас на учёте стоять». Приятно, когда тебе доверяют, – рассказала Лариса Кащеева.

А самой старинной династией в регионе признана семья Альшанских. В числе медиков уже пять поколений с общий стажем работы более 300 лет. Основателем ячейки стал Владимир Мочалов, который трудился фельдшером Волчихинского района еще в царские времена. Внучка Владимира до сих пор несет тяжелую службу в рядах медиков, но уже в Топчихинской ЦРБ. Вместе с ней тут же работает и её муж Александр.

Татьяна Альшанская Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я всегда хотела работать в селе, хотя и была возможность остаться в городе. Здесь уютнее, душевнее. Знаешь уже несколько поколений пациентов – родителей, детей, внуков – как будто они члены твоей семьи, – отметила собеседница.

Династия Альшанских насчитывает уже 11 медиков, которые работают в краевых медучреждениях. Кстати, Ксения, которая является самой юной представительницей династии, сейчас работает врачом и преподаёт в Барнаульском базовом медицинском колледже. Даже любовь она нашла благодаря медицине – её муж тоже врач.

- По-другому и быть не могло, - смеются Альшанские.

По материалам Андрея Козлова

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