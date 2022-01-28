Когда будет пик и спад «омикронной» волны в Алтайском крае

Общее число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 129,5 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время в Алтайском крае регистрируют рекордные цифры заболеваемости ковидом. И в ближайшие недели, по прогнозам медиков, количество инфицированных будет только увеличиваться. При этом роста тяжелобольных пока что не наблюдается. Это дает все основания полагать, что на Алтайский край в этот раз накрыла пятая «омикронная» волна коронавируса. Прогнозом развития ситуации поделился министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

– Предыдущие волны были традиционны. Около семи-восьми недель происходил рост заболеваемостии, потом – пик. После этого неделю или две цифры по числу заболевших держались примерно на одном значении, а дальше был плавный и очень долгий спуск, который шел месяцами. Во время второй волне мы «вспорхнули» в сентябре 2020-го, а в октябре вышли на пик по обращенииям, продержались так около двух недель, а спускаться начали в ноябре, – отметил Дмитрий Попов.

Министр также добавил, что, несмотря на то, что в ноябре заболеваемость ковидом снижалась, в начале года в Алтайском крае она была одной из самых высоких в России.

– Мы были на четвертом месте по заболеваемости среди 85 субъектов и на фоне этой высокой заболеваемости получаем пятую волну, – пояснил глава алтайского минздрава.

По словам Попова, в случае дельта-штамма пациенты чаще переносят вирус в тяжелой форме, что отражается на числе пациентов в стационарах. «Омикроном» же болеют легче, однако он более заразен и распространяется быстрее. Нужно понимать, когда один штамм в Алтайском крае заместит другой.

– Скорее всего, ближе ко второй половине февраля мы перейдем пик и начнется снижение, – отметил министр.

По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 129,5 тысяч человек. Каждый день регистрируют более 500 новых случаев. Есть уже несколько зараженных омикрон-штаммом.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фоне роста общей статистике в Алтайском крае отмечается и увеличение числа заболевших среди детей. Только за 24 и 25 января оперштаб выявлял более 100 случаев заражения среди несовершеннолетних. Некоторые классы в школах уже закрыты на карантин.

Минздрав готовится принимать экстренные меры. Разработан мобилизационный план с четырьмя сценариями. Дмитрий Попов уже подписал распоряжение о том, что главврачи могут сами принимать решение о привлечении на «ковид-направления» дополнительного персонала из других подразделений, например, стационаров.

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