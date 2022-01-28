Алтайский театр драмы начал год с исторической премьеры «Дни нашей жизни»

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском театре Драмы – историческая премьера. В 1921 году в первом сезоне Барнаульского драматического театра (так тогда назывался старейший театр края) поставили спектакль «Дни нашей жизни» по пьесе Леонида Андреева. И вот, спустя век, пьесу Андреева снова ставят в Барнауле.

Новый спектакль на экспериментальной сцене представил молодой режиссер Дмитрий Огородников. Эскиз спектакля до этого был высоко оценен критиками на творческой лаборатории «Про100ры истории». Для постановки режиссер создал новую инсценировку текста Андреева, включив фрагменты и других произведений писателя. В центре сюжета — история студента Николая Глуховцева, который всей душой влюбляется в девушку, которая кажется ему образцом нежности и чистоты. Но у девушки, которую он называет нежно Оль-Оль, есть черная тайна…

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьесу «Дни нашей жизни» знаменитый писатель написал в 1909-м году, в смутные предреволюционные времена. Как и другие его произведения Андреева, она пронизана какой-то вселенской грустью. И тревожным одиночеством.

- Это вселенское одиночество человека, с которым он всегда остается и с которым, сколько бы не разбирался, ничего сделать не может, - говорил в одном из интервью режиссер.

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

В спектакле заняты Анна Бекчанова, заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина, Александр Шубин, Дмитрий Чижук, Виктор Осипов, Геннадий Тихонов и Анна Кушнир.

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Дни нашей жизни» Фото: Олег УКЛАДОВ

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