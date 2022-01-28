«Добрый волшебник» из Барнаула помог обрести дом оказавшейся на улице женщине

Барнаулец помог сразу двум одиноким женщинам в тяжелых жизненных обстоятельствах. Фото: Виталий Сибиряк Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Поступки всегда говорят больше слов. Можно много говорить о сочувствии к человеку, который оказался в непростой ситуации, а можно просто начать действовать. Рассказываем историю о том, как барнаулец помог сразу двум одиноким женщинам в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Холод и голод. Об ее истории, возможно, так бы никто и не узнал, если бы женщину случайно не заметил Виталий Сибиряк, когда она несла в свою избушку воду из колонки. Елена проживала в Барнауле на улице Фомина в заброшенном доме без воды и света. Женщина топила печку ветками, чтобы не замерзнуть в ветхой лачуге.

- Шёл по улице, увидел, что женщина несет бутылки с водой с колонки. Решил помочь, потом посмотрел, в каких условиях живёт и подумал, что там она может погибнуть, так как дров у неё нет. Я не смог её просто оставить. Решил попытаться хоть чем-то помочь, - рассказывает Виталий.

Мужчина узнал, что женщина вынуждена «бомжевать», потому что работодатель уволил ее и не выплатил деньги, а сейчас не получается куда-нибудь устроиться, хотя и стаж немалый - около 20 лет работала то продавцом, то техничкой. Нет работы, нет денег, нет еды. Виталий рассказал эту историю в социальных сетях, на его просьбу откликнулись неравнодушные барнаульцы: кто-то сапоги и шубу принес, а кто-то с едой помог. А позже Виталию написала Наталья, жительница села Лебяжье, что под Барнаулом. Женщина рассказала, что у нее инвалидность с детства - ревматоидный артрит. А еще есть травма спины, поэтому она не может самостоятельно ходить и нуждается в постоянной помощи. Наталья осталась одна, так как «все родственники давно уже на кладбище». На протяжении двух лет она пыталась искать того, кто будет жить с ней бесплатно, но помогать в быту. Однако очень часто сталкивалась с жесткостью.

- Приходили люди недобросовестные, нахлебалась с ними жестокости, и оскорблений было много. Начинали пользоваться мной, просто жили бесплатно. Делали, что хотели в свое удовольствие, - рассказывает «Комсомолке» Наталья.

Наталья, которая сама не понаслышке знает, что такое безразличие, узнала о нелегкой судьбе Елены в соцсетях и решила пригласить ее жить к себе. Виталий познакомил женщин.

- Виталий привез ко мне Елену. Она такая маленькая, хрупкая, вся черненькая, в саже, помыться там негде было, одежда сыростью пропахла. Предложила ей остаться. Я буду помогать ей, а она мне, будем друг друга поддерживать, - рассказывает Наталья.

Елена, конечно, осталась у Натальи в Лебяжьем. Сейчас женщины живут вместе, ведут совместный быт и очень надеются по-настоящему подружиться в будущем.

- Обидно, что очень часто в тяжелой жизненной ситуации никто руку помощи не может подать. Все сразу начинают осуждать, не разобравшись в ситуации. Люди настолько безразличны друг другу, что просто страшно становится. Где понимание человеческое? Многие в комментариях пишут нелестные вещи о Елене. Я могу сказать, что она приятный человек и вредных привычек у нее нет, к работе приучена. Просто так сложились обстоятельства, - подытожила Наталья.

Женщины очень благодарны своему спасителю, а сам «добрый волшебник» (именно так они его называют) оказался немногословным. Виталий рад, что теперь у Натальи будет надежная помощница, а Елена сможет вернуться к нормальной жизни в комфортных условиях.

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