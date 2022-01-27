Обследования проводят на современном оборудовании Фото: Олег УКЛАДОВ

С 2018 года по проекту «Здоровое сердце ребенка» в Алтайском крае проводят обследование детей прямо в школах. 26 января специалисты из краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики работали в гимназии №131 Барнаула.

– Многие недуги закладываются в детстве. Если проблему распознать в раннем возрасте, в период формирования организма, то ее удастся частично или полностью компенсировать. Основываясь на этих аргументах, наша гимназия принимает активное участие в этом медицинском проекте, – рассказал Артем Семернинов, директор гимназии №131 Барнаула.

В Алтайском крае здоровье детей проверяют прямо в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

Он добавил, что ранее медики уже обследовали около 100 школьников, в этом году они будут работать со 120 детьми, учащимися 5-7 классов.

– Специалисты не только проводят диагностику, но и предлагают принимать участие в лекциях по здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек. На мой взгляд, это дополнительный бонус в этой программе, – сказал директор.

Обследования проводят на современном оборудовании с добровольного согласия родителей. Медицинский персонал занимается забором и анализом крови (определение уровня холестерина и глюкозы в крови), также измеряют степень насыщенности крови кислородом (сатурация), рост, вес, объем талии; вычисляют индекс массы тела; определяют соотношение жировой и мышечной массы. Кроме того, оценивают состояние сердца по электрокардиограмме.

В Алтайском крае здоровье детей проверяют прямо в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

– В 60% случаев дети нуждаются в дополнительных методах исследования. Мы направляем данные в лечебные учреждения и школы с рекомендациями по каждому ребенку. В 2021 году более 3000 учащихся прошли обследование, – говорит Зоя Павлова, врач-педиатр краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В Алтайском крае здоровье детей проверяют прямо в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что за три года проекта «Здоровое сердце ребенка» медики проверили здоровье более 32 тысячи детей в возрасте 12 – 14 лет в 57 районах и 8 городах. С каждым годом число желающих принять участие в проекте растет.

В Алтайском крае здоровье детей проверяют прямо в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае здоровье детей проверяют прямо в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае здоровье детей проверяют прямо в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае здоровье детей проверяют прямо в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае здоровье детей проверяют прямо в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае здоровье детей проверяют прямо в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае здоровье детей проверяют прямо в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

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