Алтайские олимпийцы отправились в Пекин

Даниил Серохвостов перед вылетом в Пекин Фото: Из личного архива героя публикации

В среду, 26 января, в олимпийский Пекин отправились участники сразу нескольких российских команд и в том числе представители Алтайского края.

Накануне вечером в столицу Китая вылетели сборные по биатлону, женскому хоккею, шорт-треку и конькобежному спорту. В числе тех, кто находился на олимпийском борту, был житель Барнаула Виктор Муштаков и уроженец Заринска Даниил Серохвостов. Оба отправились в Пекин в приподнятом настроении. Буквально за день до этого у них состоялся телемост с президентом страны Владимиром Путиным, который пожелал нашим атлетам успехов.

- Мы здесь, на Родине, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдете самих себя и покажите высший класс, высший пилотаж. Удачи вам, здоровья и триумфальных выступлений на XXIV Олимпийских зимних играх! – сказал он.

Соревнования по биатлону, в которых примет участие наш Даниил Серохвостов, начнутся уже 5 февраля со смешанной эстафеты. Отдельно мужчины стартуют в индивидуальной гонке 8 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов медалей.

Для биатлониста это будет первая Олимпиада. Никто не берется прогнозировать, как она пройдет, ведь в спорте загадывать не любят. Сам же Даниил признался журналистам, что едет получить удовольствие от Игр, ну а медали будут приятным бонусом.

- Не знаю, как среагирую на особую атмосферу на Олимпиаде. Но, по ощущениям, я еду туда кайфовать. Не знаю, насколько дичайший будет ветер в Пекине. Мы летом работали при ветре и в Болгарии – в принципе, получалось справляться. Круто приезжать в те места, где ты никогда не был. Новая трасса, какие-то моменты изучаешь. Но все в одинаковых условиях, кроме китайцев. Мы будем стараться изо всех сил, будем бороться до последнего и завоевывать медали, – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Также он добавил, что когда узнал, что отобрался на Игры, особой радости не испытал. Осознание, скорее всего, придет уже после завершения. Сейчас это для него точно такие же соревнования, просто они проходят раз в четыре года.

- Если бы мне сказали об этом в начале сезона, я бы не поверил, - добавляет он.

Удостоверение спортсмена Виктора Муштакова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Для конькобежца Виктора Муштакова это тоже будет первая Олимпиада, но могла быть и второй: четыре года назад он только-только перешел из юниоров во взрослую категорию и поэтому в полной мере не смог конкурировать с более старшими и опытными товарищами. Теперь же наш земляк полноценный член сборной и сам может обогнать кого угодно.

В конькобежном спорте будет разыгрываться 14 комплектов наград. Соревнования также начнутся 5 февраля, но у женщин. Мужчины выйдут на лед 6 февраля. Так что в ближайшие 10 дней наши спортсмены будут акклиматизироваться и адаптироваться к условиям Пекина.

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