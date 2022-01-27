Как котлеты семью спасли. На Алтае 37 семей сохранились благодаря медиаторам

Эксперты видят в медиации высокий потенциал Фото: ОЛЕКСЮК Иван

За прошлый год на Алтае медиаторы помогли сохранить брак 37 семейным парам. На фоне 10 тысяч разводов за 2021 год это, вроде бы, ничтожно. Но ведь капля камень точит. Эксперты видят в медиации высокий потенциал.

О том, что представляют собой «комнаты примирения», какие наблюдения сделаны за это время медиаторами, рассказала Наталья Чурсина, медиатор, доцент кафедры социологии и конфликтологии АлтГу, юрист.

Мириться не принуждают

- Наталья расскажите, что из себя представляют комнаты примирения?

- Это условное понятие. Отдельных помещений «примирения» чаще всего нет, потому что далеко не каждый ЗАГС может себе это позволить. Но на территории края в любой ЗАГС может прийти каждый желающий, который бы хотел урегулировать семейный конфликт. К примеру с таким обращением: «У нас проблемы с женой, но мы любим друг друга, у нас дети, хотелось бы использовать для сохранения семьи все шансы». Сотрудники ЗАГСа дают контакты медиатора, и встреча назначается в удобном месте, в удобное время. Может быть, и в помещении ЗАГСа. Бывали случаи, когда мы выезжали в районы или (в начале пандемии, во время самоизоляции) консультировали онлайн и т.д.

- А если к вам обратился кто-то один из конфликтующих, вы будете с этой парой работать?

- Есть несколько вариантов. Мы можем позвонить другой стороне и объяснить: «Вас не будут принуждать мириться, чего-то навязывать, но это - еще одна возможность утвердиться в решении либо поменять его». Обычно люди соглашаются.

- Допустим, я теща, прихожу и говорю: «Терпеть не могу зятя, он со мной не разговаривает». Что вы будете делать?

- Если теща говорит: «Хочу, чтобы зять цветы дарил и по имени отчеству называл и т.д, то здесь волшебства от медиатора ждать не стоит. Наша задача выяснить интересы сторон. Например, теща, хочет жить с дочкой и правдами и неправдами хочет эту мысль до зятя донести, но не выражает.

Не готовила любимое блюдо

- Да уж, легко понять зятя, который это как бы не понимает. Но все-таки расскажите какой-нибудь пример из практики примирений.

- Возможно, этот пример покажется вам, как и моим студентам, простым и смешным. Но он реальный и показывает, насколько обычные, казалось бы, мелочи, о которых супруги недоговаривают, могут разрушить или примирить семью. Обратились молодые люди, которые уже не проживали совместно. Медиаторы никого не оценивают (максимально нейтральная позиция), в процессе диалога (есть определенные технологии) стараются выявить интересы сторон. И в ходе разговора муж говорит: «Как я могу доверять этой женщине и жить с ней, если она не может мне приготовить мои любимые котлеты. Это блюдо я люблю с детства, сколько прошу, она не готовит». Это и был его запрос. В процессе разговора с супругой выясняется, что она котлеты не готовит, потому что у нее они не получаются, разваливаются или пригорают. «А ты пробовал сам их приготовить?» - возмущалась она. В итоге договорились, что супруг ей покупает новую сковороду, где котлеты не подгорают, они едут к бабушке, которая делает самые вкусные котлеты и та делится рецептом. Жена пообещала мужу сделать котлеты, и конфликт был исчерпан. Она поняла, что для мужа это так важно. Пара снова съехалась в итоге.

- Вспомнился фильм «Одиноким предоставляется общежитие», когда одну из героинь после того, как муж ее бросил после опостылевшей яичницы, отправляли на мастер-класс. Может, расскажете еще какой запомнившийся эпизод.

- Был случай, когда жена просила мужа, чтобы он свозил ее на море отдыхать. А ему отпуск не давали. «Значит, без тебя поеду одна, раз ты не хочешь»,- заявила она. Из-за этого разразился семейный скандал. Когда стали разговаривать - почему на море хочется непременно сейчас, выясняется интерес. «А вы знаете, какой у меня контент в соцсетях, - чуть не с плачем поделилась молодая мама. - Домашняя обстановка, ребенок, а у подруг столько фоток…». К чему пришли в итоге? Муж обязался каждые три месяца вывозить жену на фотосессии в разные локации, и конфликт был погашен. Оказалось, что отдых можно отложить.

Сложные случаи

- Надо же, как все бывает. Интересно, кого легче примирить двадцатилетних или сорокалетних?

- У меня нет такой статистики. И задача медиатора - не примирить, мы не работаем с такой установкой. Наша цель, повторюсь, выяснить интересы сторон, настроить их на такую интегральную модель поведения, когда ты ищешь поиск решения конфликтных ситуаций, которые удовлетворят и одного и другого оппонента. «Я сделаю для тебя хорошо, потому что и мне будет хорошо».

Каждый случай обращений уникален. Встречались, к примеру, с супругами, которые развелись и не могут разъехаться. Для ребенка травма, если родитель уходит. Родители попали в такую ситуацию, что любят ребенка, в итоге, не могут строить свою жизнь отдельно от него и продолжают совместно проживать. Если спорят, ребенок начинает реагировать… Это очень сложная ситуация, где медиатор бессилен. Мы попробовали этой семье провести мастер класс по конфликтам, потому что модели поведения в конфликте могут быть выигрышными.

Перестали говорить друг с другом

- Понятно, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. А есть ли что-то типичное в парах, которые разводятся и обращаются к вам?

- Развод становится возможным, когда люди перестают разговаривать друг с другом, слышать и слушать друг друга. Все пары, которые приходят, перестали говорить друг другу о болях и недовольствах. В некоторых семьях принято замалчивать годами то, что тебе не нравится. Зато потом когда вспыхивает гроза конфликта, все вспоминается до мелочей…

Учиться перераспределять обязанности

- Говорят, с начала пандемии самоизоляция стала испытанием для семейных пар. У вас есть такие наблюдения?

- Я с такими рассказами не сталкивалась. Но в моей практике был случай, когда супруг занимался спортом и был все время в разъездах. А когда закончил карьеру и стал жить дома, это оказалось испытанием. До этого каждый приезд супруга был праздником, иногда он брал жену на сборы и это тоже было радостью, сменой обстановки.

- Чем закончилась эта история?

- Все хорошо там, тоже нужно было выстраивать отношения в новой обстановке, был вопрос распределения обязанностей (часть домашних забот взял муж) и т.д.

Покричите и в «конструктивное русло»

- Сложно представить разговор «в конструктивном русле» если накипело…

- В медиации есть стадия вентиляции эмоций. Поскандальте, покричите, если хочется, медиатор предоставит эту возможность.

- Может быть, шкафчик с потрескавшейся посудой приготовить на этот случай в «комнатах примирения», чтобы была возможность ее побить?

- Это было бы эффектно. У коллеги была ситуация, когда стороны в эмоциональном порыве кинулись друг на друга. Медиатор успел прыгнуть на стол, они оба в него уткнулись. Медиатору расправы никто не желал, получилось снизить накал и даже потом над этим посмеяться. Есть эмоции – выдавайте, а после идем к конструктиву.

Справка КП

Комнаты примирения действуют в Барнауле с 2018 года в органах ЗАГСа. Записаться на прием к семейному медиатору можно по телефону 8-903-991-29-47 или лично в одном из органов ЗАГС города Барнаул

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