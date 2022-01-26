Археологи изучили древние подвески и бусины из Денисовой пещеры

Обнаружили украшения ранней стадии верхнего палеолита. Фото: Александра Волкова

Археологи из Новосибирска рассказали о результатах исследования украшений, которые обнаружили в Денисовой пещере на Алтае в прошлом году. Ученые сообщили о находках в журнале «Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий».

Ученые изучали украшения ранней стадии верхнего палеолита из слоя в южной галерее Денисовой пещеры. Они обнаружили там различные изделия, среди которых плоская округлая бусина из кости, подвески из зубов хищников и копытных млекопитающих с нарезкой и перфорацией, подвеска из раковины пресноводного моллюска с отверстием, фрагмент браслета и другое, всего исследовали 12 украшений разных типов.

– Предполагается, что широкое распространение украшений являлось следствием не только существенного прогресса в развитии древних технологий, но и возрастающей потребности палеолитического человека во внутригрупповой и межгрупповой коммуникации, маркировании социального статуса, племенной, возрастной или гендерной принадлежности, – говорится в публикации.

Исследователи пришли к выводу, что плоскую бусину округлой формы делали из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего, а кольцо и браслет – из мрамора. Заготовкой изделия служила небольшая галька. Подвески же изготавливали из клыков лисицы, резцов плейстоценовой лошади и сибирского горного козла. Кроме того, коллекцию украшений из органического сырья дополняет и подвеска с отверстием из раковины моллюска.

Ученые отметили, что новые находки дополняют полученные сведения о традициях производства персональных украшений, существовавших на ранних этапах верхнего палеолита на Алтае.

– Технология производства подвесок из зубов животных включала короткую последовательность операций: получение заготовок, обработку места будущего отверстия строганием или скоблением, формирование кольцевых нарезок или перфорацию заготовок сверлением или пробиванием, – пишут ученые.

Для производства плоских бусин применялась более сложная технология. Приходилось вырезать пластины из стенок трубчатой кости крупных млекопитающих, готовить поверхность. Подвески и бусины применяли для орнаментации одежды и в качестве личных украшений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Денисовой пещере на Алтае одновременно обитали денисовцы, неандертальцы и люди современного типа. Они не сменяли друг друга, а успешно сосуществовали, происходил культурный и генетический обмен.

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