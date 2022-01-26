На Алтае жители массово отказываются покупать машины в 2022 году

76% опрошенных не планируют покупать машину в этом году Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края массово отказываются покупать машины в 2022 году. По данным опроса автомобильного сайта “Дром”, 76% опрошенных не планируют покупать машину в этом году, а 47% - хотели бы купить авто, но им мешают в этом слишком высокие цены.

Отметим, что все-таки 24% опрошенных жителей региона хотят купить машину в 2022 году, при этом 17% из них ищут подержанный автомобиль, а 7% рассматривают только новенькое авто из солона.

По данным опросам, в России процент жителей, которые хотят купить машину в этом году еще меньше, чем в Алтайском крае - 22%. При этом также 17% опрошенных россиян рассматривают машины из рук и только 5% хотят купить новую машину.

Аналитик автомобильного сайта “Дром” Даниил Бутов рассказывает, что в 2021 году был зафиксирован рекордный рост цен и дефицит автомобилей на рынке. По его мнению, в 2022 году ситуация не изменится к лучшему.

- Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня, — отмечает аналитик автомобильного сайта "Дром" Даниил Бутов.

Напомним, ранее мы писали, что в период прошедших новогодних праздников барнаульцы решили меньше есть сладкого. Спрос на заказ кондитерских изделий и выпечки снизился на 30%.

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