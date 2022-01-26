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Общество26 января 2022 1:00

Почему решить проблему с бродячими собаками в районах Алтайского края нереально

Откровенным мнением поделился предприниматель, занимающийся отловом
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Многие эксперты называют выходом из ситуации создание приютов для бездомных животных

Многие эксперты называют выходом из ситуации создание приютов для бездомных животных

Фото: Анна Перевощикова

На днях общественность вновь всерьез заговорила о проблеме бродячих собак. Поводом для этого стала трагедия в Забайкалье, где бездомные животные насмерть загрызли девочку. В Алтайском крае подобный случай произошел в 2015 году – тогда стая бродячих псов в Барнауле растерзала 46-летнего мужчину без определенного места жительства, от полученных травм он скончался. Многие эксперты называют выходом из ситуации создание приютов для бездомных животных. «Комсомолка» решила поговорить с одним из владельцев подобного приюта, который занимается отловом и содержанием псов, и узнать, почему в настоящий момент закон не может исправить ситуацию.

Денег не хватает

Накануне «Комсомольская правда»-Барнаул» рассказывала историю о том, как в Алейске стая собак напала на группу детского сада во время прогулки. Свору бродячих животных разогнали воспитатели. Местные жители посетовали в соцсетях, что для их города проблема бродячих собак – большая проблема, которой никто не занимается. Накануне стало известно, что администрация Алейска все же заключила контракт на отлов собак с индивидуальным предпринимателем из Славгорода Евгением Гайдадымом.

- Я уже шестой год занимаюсь отловом животным. В Славгороде у нас работает официальный приют, а вскоре такой же появится и в Алейске. Как только снег сойдет, начнем строительство. Участок земли уже выделен. В этом году, можно так сказать, я решил сделать жест добра, и поэтому пошел навстречу администрации Алейска, потому что им выделили слишком маленькое финансирование - порядка 70 тысяч рублей. В Яровом, к примеру, эта сумма составила больше 500 тысяч рублей. Почему одним 500, другим - 70 - непонятно. Так нечестно, я считаю. Денег этих недостаточно, - рассказал «Комсомолке» Евгений Юрьевич.

В администрации Алейска подтвердили, что в этом году город получил всего 71 тысячу рублей на реализацию отлова и содержания бездомных животных. В прошлом году, к примеру, было направлено на 100 тысяч больше - 172 тысячи рублей. Кроме того, возникли серьезные проблемы с поиском организации, которая согласилась бы взяться за контракт - приюты переполнены, да к тому же находятся в других городах и не готовы работать на большом расстоянии. В связи с этим было принято решение выделить 1 млн рублей из городского бюджета на строительство собственного приюта. Однако по итогам последних подсчетов эксперты заключили, что и этой суммы мало - денег хватит лишь на начальный этап строительства, поэтому потребуются дополнительные вложения. Потянет ли небольшой город такую сумму - неизвестно.

Кстати, в АКЗС вопрос о недостатке финансирования уже поднимали. Депутаты по итогам рабочего совещания направили в правительство Алтайского края предложение об увеличении сумм.

Стерилизация - не выход?

Как заявил предприниматель Евгений Гайдодым, опираясь на личный опыт, даже при условии исполнения закона численность собак на улицах сократить довольно сложно - стерилизация не решает проблему. На его взгляд, количество проведенных операций не пропорционально новому потомству.

- К примеру, отловили в районе 50 собак, еще столько же осталось на улице, 20 из них, допустим - девчонки. Каждая из них принесет потомство по пять щенков, итого еще 100 собак на улицах. Мы не успеваем за этим приростом, - рассказывает собеседник.

Чтобы хоть как-то помочь решить проблему, держатель славгородского приюта запустил акцию по бесплатной стерилизации - каждый житель может подобрать собачку с улицы, которая ему приглянулась, и принести её на операцию. Люди уже начали пользоваться данным предложением - к примеру, продавщицы местного магазина привели на стерилизацию бродяжку, которую живет у здания уже два года.

Кстати, вопреки всеобщему мнению, стерилизация не сделает животное спокойным.

- Если стерилизуем собаку, то собачьи свадьбы продолжатся, но она не сможет иметь потомство. Кастрация же стоит стоит дороже. У нас таких денег нет. И – да, эти методы вовсе не гарантируют отсутствие агрессии у животных – зубы то собаке никто не вырывает... Она вполне может укусить человека, - добавил Евгений.

Нынешний закон никак не ограничивает пребывание бродячих животных на улице - они могут спать и гадить на детских площадках, бегать большими стаями и жить свою собачью жизнь, как вздумается. А ведь даже вакцинированное животное может разносить антисанитарию.

И не стоит забывать, что причиной большого скопления собак у школ и жилых домов зачастую становится сам человек и его “щедрость”.

- Знаете, есть мнение, что если в населенный пункт забежал волк, то его надо усыпить или застрелить, но если дикая собака - то ничего страшного. Есть множество собак, которых не выкинули на улицу, они не сбегали от хозяина, они просто дикие. И есть люди, которые их подкармливают постоянно. Поверьте, дикая собака может нанести не меньший вред, чем волк: сегодня у стаи стоит женщина с колбасой, а завтра пойдет ребенок, и все это может плачевно закончиться. Поэтому прежде чем винить администрацию в проблеме, человек должен задуматься о том, не виноват ли он сам, - подытожил предприниматель.

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