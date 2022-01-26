Почему решить проблему с бродячими собаками в районах Алтайского края нереально

Многие эксперты называют выходом из ситуации создание приютов для бездомных животных Фото: Анна Перевощикова

На днях общественность вновь всерьез заговорила о проблеме бродячих собак. Поводом для этого стала трагедия в Забайкалье, где бездомные животные насмерть загрызли девочку. В Алтайском крае подобный случай произошел в 2015 году – тогда стая бродячих псов в Барнауле растерзала 46-летнего мужчину без определенного места жительства, от полученных травм он скончался. Многие эксперты называют выходом из ситуации создание приютов для бездомных животных. «Комсомолка» решила поговорить с одним из владельцев подобного приюта, который занимается отловом и содержанием псов, и узнать, почему в настоящий момент закон не может исправить ситуацию.

Денег не хватает

Накануне «Комсомольская правда»-Барнаул» рассказывала историю о том, как в Алейске стая собак напала на группу детского сада во время прогулки. Свору бродячих животных разогнали воспитатели. Местные жители посетовали в соцсетях, что для их города проблема бродячих собак – большая проблема, которой никто не занимается. Накануне стало известно, что администрация Алейска все же заключила контракт на отлов собак с индивидуальным предпринимателем из Славгорода Евгением Гайдадымом.

- Я уже шестой год занимаюсь отловом животным. В Славгороде у нас работает официальный приют, а вскоре такой же появится и в Алейске. Как только снег сойдет, начнем строительство. Участок земли уже выделен. В этом году, можно так сказать, я решил сделать жест добра, и поэтому пошел навстречу администрации Алейска, потому что им выделили слишком маленькое финансирование - порядка 70 тысяч рублей. В Яровом, к примеру, эта сумма составила больше 500 тысяч рублей. Почему одним 500, другим - 70 - непонятно. Так нечестно, я считаю. Денег этих недостаточно, - рассказал «Комсомолке» Евгений Юрьевич.

В администрации Алейска подтвердили, что в этом году город получил всего 71 тысячу рублей на реализацию отлова и содержания бездомных животных. В прошлом году, к примеру, было направлено на 100 тысяч больше - 172 тысячи рублей. Кроме того, возникли серьезные проблемы с поиском организации, которая согласилась бы взяться за контракт - приюты переполнены, да к тому же находятся в других городах и не готовы работать на большом расстоянии. В связи с этим было принято решение выделить 1 млн рублей из городского бюджета на строительство собственного приюта. Однако по итогам последних подсчетов эксперты заключили, что и этой суммы мало - денег хватит лишь на начальный этап строительства, поэтому потребуются дополнительные вложения. Потянет ли небольшой город такую сумму - неизвестно.

Кстати, в АКЗС вопрос о недостатке финансирования уже поднимали. Депутаты по итогам рабочего совещания направили в правительство Алтайского края предложение об увеличении сумм.

Стерилизация - не выход?

Как заявил предприниматель Евгений Гайдодым, опираясь на личный опыт, даже при условии исполнения закона численность собак на улицах сократить довольно сложно - стерилизация не решает проблему. На его взгляд, количество проведенных операций не пропорционально новому потомству.

- К примеру, отловили в районе 50 собак, еще столько же осталось на улице, 20 из них, допустим - девчонки. Каждая из них принесет потомство по пять щенков, итого еще 100 собак на улицах. Мы не успеваем за этим приростом, - рассказывает собеседник.

Чтобы хоть как-то помочь решить проблему, держатель славгородского приюта запустил акцию по бесплатной стерилизации - каждый житель может подобрать собачку с улицы, которая ему приглянулась, и принести её на операцию. Люди уже начали пользоваться данным предложением - к примеру, продавщицы местного магазина привели на стерилизацию бродяжку, которую живет у здания уже два года.

Кстати, вопреки всеобщему мнению, стерилизация не сделает животное спокойным.

- Если стерилизуем собаку, то собачьи свадьбы продолжатся, но она не сможет иметь потомство. Кастрация же стоит стоит дороже. У нас таких денег нет. И – да, эти методы вовсе не гарантируют отсутствие агрессии у животных – зубы то собаке никто не вырывает... Она вполне может укусить человека, - добавил Евгений.

Нынешний закон никак не ограничивает пребывание бродячих животных на улице - они могут спать и гадить на детских площадках, бегать большими стаями и жить свою собачью жизнь, как вздумается. А ведь даже вакцинированное животное может разносить антисанитарию.

И не стоит забывать, что причиной большого скопления собак у школ и жилых домов зачастую становится сам человек и его “щедрость”.

- Знаете, есть мнение, что если в населенный пункт забежал волк, то его надо усыпить или застрелить, но если дикая собака - то ничего страшного. Есть множество собак, которых не выкинули на улицу, они не сбегали от хозяина, они просто дикие. И есть люди, которые их подкармливают постоянно. Поверьте, дикая собака может нанести не меньший вред, чем волк: сегодня у стаи стоит женщина с колбасой, а завтра пойдет ребенок, и все это может плачевно закончиться. Поэтому прежде чем винить администрацию в проблеме, человек должен задуматься о том, не виноват ли он сам, - подытожил предприниматель.

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