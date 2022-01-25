На Алтае сотрудники ГИБДД спасли замерзающих на трассе щенят

Недалеко от дороги инспекторы заметили картонную коробку, из которой доносилось жалобное поскуливание. Фото: ГИБДД по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники ГИБДД спасли от гибели пять маленьких щенят, которых неизвестные оставили умирать на заснеженной трассе. Историю об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Беззащитных питомцев госавтоинспекторы Первомайского района Сергея Кобылинский и Николай Михайлов обнаружили 22 января. В тот день они с самого раннего утра заступили на службу. По дороге в сторону Новоалтайска перед патрульным автомобилем внезапно выбежал щенок. Мужчины остановились у обочины.

– Недалеко от дороги инспекторы заметили картонную коробку, из которой доносилось жалобное поскуливание. Подойдя к находке и открыв ее, полицейские увидели маленьких замерзших щенят, отчаянно взывающих о помощи. Пять пар глаз с надеждой смотрели на людей, борясь за свою жизнь, – рассказывают в Госавтоинспекции.

Сергей и Николай не смогли остаться равнодушными и забрали щенят. Они отогрели животных в патрульной машине и накормили малышей. После чего они бросили в соцсетях клич с просьбой приютить бездомышей. Уже к концу рабочей смены все четвероногие обрели новый дом.

Фото: ГИБДД по Алтайскому краю

– Госавтоинспекция призывает граждан ответственно относится ко всем, кого приручили, не предавать и уметь сострадать братьям нашим меньшим, – отмечают в пресс-службе.

Напомним, ранее сотрудники МЧС в Благовещенке спасли раненую собаку, лежащую на дороге. К ним обратилась местная жительница, которая увидела животное, которое попало в беду. Собаку отвезли к ветклинику, где ей наложили гипс.

Также недавно в Барнауле неравнодушные волонтеры спасли четверых щенят из-под завалов аварийного здания, которое собирались сравнять с землей.

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