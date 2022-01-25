Почти 400 педофилов сидят в алтайских зонах

Большинство осужденных педофилов сидят на «строгаче» или особом режиме Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В Алтайских колониях содержится 398 мужчин-педофилов, осужденных за половые преступления против детей. Об этом "КП-Барнаул" сообщили в пресс-службе ведомства. Несмотря на то, что в России принят закон о пожизненном заключении для педофилов, все они рано или поздно выйдут на свободу. А «пожизненное» начнут давать еще не скоро – преступников будут судить по закону, который действовал на момент совершения преступления.

Педофилы Алтайского края отбывают сроки за изнасилования, развратные действия, интимную переписку, обмен фотографиями и прочие посягательства. Большинство осужденных педофилов сидят на «строгаче» или особом режиме. Одна из таких колоний находится в Барнауле в поселке Куета.

Представьте маленькие бараки, покрытая асфальтом территория без единого деревца и повсюду колючая проволока. Ощущение тоски и безнадежности от огромных сроков, которые предстоит мотать угрюмым зекам, впиталось в каждый камень. Журналист "КП" оказался там примерно год назад, ездил посмотреть, как заключенные отбывают наказание. Одним из зеков оказался педофил: стеснительный, щуплый, с бегающими глазками. В нем веса не больше 50 килограмм на вид. Из-за телосложения и мелких заостренных черт лица, он сам напоминал отдаленно состарившегося ребенка. На тот момент 43-летний Алексей сидел уже 2,5 года за нападение на 10-летнюю девочку в Алейске. На свободу подонок сможет выйти примерно через 10 лет.

- Не помню, как это случилось, пьяный был. Изнасиловал. Обвинительное не читал – не интересно, может и не я это сделал, - сказал Алексей.

Другой педофил с Куеты - зек с расплывшимся и красным от лопнувших капилляров лицом. На огромном животе едва сходилась арестантская телогрейка. Валентин сидит за изнасилование школьницы в 2011 году. Говорит, девочка в свои 13 лет имела грудь четвертого размера и сама была не против близости.

- Секс у нас был по согласию, но потом она, видимо, испугалась и заявила, что я ее изнасиловал семь раз. Хотя по суду было доказано всего 11 минут, когда я якобы мог бы это сделать, - говорит 46-летний Валентин.

Он должен выйти на свободу в 2024 году. Это его третья ходка.

Даже педофилы могут претендовать на УДО. Для этого им нужно отбыть не менее четырех пятых срока наказания. Но, как правило, они сидят от звонка до звонка: как-то так складывается, что их поведение и наличие нарушений режима не позволяет претендовать им на сокращение срока.

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