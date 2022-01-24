“В неделю мы тратили 300 литров воды на двоих”: как писатель из Москвы променяла комфорт на жизнь в горах на Алтае

По словам Галины, жизнь на Алтае - это настоящие приключения Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Писательница из Москвы Галина Рогалева летом 2021 года впервые приехала на Алтай в отпуск. Садившись в самолет, наверняка, она и предположить не могла, чем закончится это путешествие. Расстаться с горами надолго её сердце не смогло - осенью она вернулась с маленьким сыном в республику, но уже не отдыхать, а жить. “Комсомолка” решила узнать у писательницы, что её сподвигло на жизнь в горах, и как Алтай повлиял на её творчество.

- Я была очарована местной природой, энергией гор. У меня творческая профессия: я провожу лекции об истории искусства, литературы, пишу рассказы. Мне постоянно нужно поддерживать в себе силы творить, и вот летом, приехав на Алтай, село Аскат, я сидела во дворе частного дома, шел дождь, и я почувствовала, что сейчас это то место, в котором нужно пожить, место, которое станет домом, - рассказала Галина в разговоре с корреспондентом “Комсомолки”.

В октябре писательница вернулась с пятилетним сыном. По словам Галины, жизнь на Алтае - это настоящие приключения. Комфорт пришлось сменить на сельский дом, в котором даже не было водопровода - там стояли две бочки, раз в неделю приносили воду. Тогда москвичка узнала, что на двоих в неделю уходит 300 литров воды.

По словам Галины, жизнь на Алтае - это настоящие приключения Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я думаю, что в обычной жизни я столько же трачу, один раз принимая ванну, - подчеркнула собеседница.

Жизнь на Алтае зарядила Галину. По её словам, вместе с сыном они много гуляли, приходилось тратить время и на работу. Честно, писательница зарядилась местной энергетикой - за три месяца на новом месте жительства она запустила несколько рабочих проектов. Кроме того, ей удалось плодотворно поработать над собственной книгой.

- Это художественное произведение о женщине, которая переживает развод. Там много юмора, - добавила Галина.

Но не обошлось и без проблем. Сын Галины, приехав на Алтай, стал много болеть. Поэтому помимо работы женщине пришлось много времени посвящать уходу за ребенком. Кроме того, в селе периодически отключают электричество, один раз за период жизни Галины на Алтае электроэнергии не было весь день, из-за чего работу пришлось поставить на паузу.

Писатель планировала жить в горах до мая, однако, уехав на новогодние праздники в Москву, она поняла, что пока придется “взять перерыв в отношениях с Алтаем”.

По словам Галины, жизнь на Алтае - это настоящие приключения Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Одни из главных причин, почему я поняла, что надолго не могу остаться в Аскате - это отсутствие качественного и разнообразного образования для ребенка, а также качественной медицины. Я мама, и должна думать о ребенке, его будущем. Кроме того, когда мы прилетели в Москву, я сильно заболела и десять дней лежала с высокой температурой. Точно так же, как я интуитивно поняла, что нужно приехать на Алтай, я почувствовала, что пока не стоит садиться в самолет. Хоть обратные билеты и были куплены, пришлось их сдать., - пояснила москвичка.

Собеседница призналась, что еще вернется на Алтай. За время своего пребывания в Аскате она много чего не успела, в том числе проникнуться местной культурой. А вот места любимые у неё уже появились - берег Катуни, альпийские поля и Голубые озера.

- Сыну понравилось, что на Алтае свободно гуляют животные: просто выйдя на улицу, можно увидеть и погладить лошадей, он впервые так близко увидел коров и овец. Но общения со сверстниками ему, конечно, не хватало. В Аскате нет детского сада, ребятишек возят в соседнее село на развивашки, - отметила писатель.

Кстати, в Аскате живет довольно много и других творческих людей - скульпторы, художники. Галина уверена, что это особое место для всех, кто создает.

- Алтайский лес отличается от того, что в Подмосковье. Он живой. Есть места, когда поднимаешься высоко в горы, и там абсолютная тишина, что даже перестаешь слышать собственные мысли. Это помогает лучше ощутить себя, почувствовать, что ты хочешь и к чему идешь. Лес, будто вправду, наполнен духами, и природа с тобой разговаривает, - подытожила Галина Рогалева.

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