Мороз до -33 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Морозная погода сохранится несколько дней Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни Алтайский край накроют 30-градусные морозы. Подробнее о том, какой будет погода в регионе, «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Причина похолодания в том, что Алтайский край до середины следующей недели продолжит находиться под влиянием антициклона.

– С его усилением в регионе похолодает. В ночные часы температура воздуха может опуститься до -33 градусов. Кроме того, в ночь с воскресенья на понедельник со смещением высотного циклона по восточным районам края пройдет небольшой снег, там будет немного теплее, – отметила Людмила Сырых.

По словам синоптика, морозная погода сохранится как минимум до 26 января. В этот день будет кратковременное потепление, а затем столбики термометров вновь пойдут вниз и в Алтайском крае станет морозно.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 22 по 24 января

Суббота, 22 января

Ночью в крае ожидается -20…-25 градусов, местами до -30 градусов. Преимущественно без осадков, изморозь, местами туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -12…-17 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, местами туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Воскресенье, 23 января

Ночью в крае ожидается -21…-26 градусов, местами до -31 градуса. Преимущественно без осадков, изморозь, местами туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с

Днем в регионе столбики термометров покажут -14…-19 градусов, местами по югу до -9 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, местами туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с

Понедельник, 24 января

Ночью в крае ожидается -21…-26 градусов, местами до -33 градусов. В отдельных районах по востоку небольшой снег, местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с

Днем в регионе столбики термометров покажут -14…-19 градусов, местами по югу до -9 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с

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