Градус милоты зашкаливает: барнаульский зоопарк показал невероятно нежное фото семьи леопардов

Семья леопардов Барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

28 июля 2021 года в семье барнаульских леопардов Сильвы и Маврика родились две чудесных девочки. С тех пор сотрудники и гости зоопарка просто умиляются этими котятами.

- Нашему счастью нет границ! – говорили тогда в барнаульском зоопарке и до последнего охраняли спокойствие родителей, не рассказывали гостям о прибавлении, чтобы лишний раз не нервировать мамочку.

Но малышки быстро росли и уже вскоре стали выбираться из домика, шипя на суровый окружающий мир. Все сразу стали говорить: «Мамины шипучки!». С виду девчонки в папу – черненькие, а характером определенно в Сильву – гордые и независимые.

Семья леопардов Барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Впрочем, как любым детям, им тоже хочется резвиться и играть. Чаще всего с ними балуется папа.

- Очень люблю за ними по веб-камерам наблюдать. Папа с ними играет, как котенок. Раз маму дочки решили поймать. Мама с такой скоростью убежала, что не понятно стало, а была ли там она, - рассказывает посетительница зоопарка Оксана Волкова.

Но когда мама отдыхает – тут ее точно можно уломать если не на игру, то на семейные нежности. Один из таких моментов попал в объектив фотографа зоопарка Оксаны. Кадры получили просто восхитительные: девочки ластятся к Сильве, мамочка как будто и не хотела этих нежностей, но когда тебя начинают вылизывать – тут остается только зажмуриться.

Семья леопардов Барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Кстати, девочки в паре Сильвы и Маврика только со стороны одинаковые, но если присмотреться, то можно заметить отличительную особенность – у одной усы белые, а у другой темные.

- «Чудо природы, прелесть», «Ну невозмоооооожно просто посмотреть и не умилится и так раз 100», «Какие красивые. Так хочется погладить котиков», «Они так прекрасны, что словами и не описать», «Красоты необыкновенной! Мои самые любимые животные», «Счастье, когда мама рядом! Счастье, когда тебя любят», - пишут в социальных сетях восторженные друзья зоопарка.

Семья леопардов Барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Действительно, за ними можно наблюдать бесконечно и как же прекрасно, что вся семья в сборе, ведь, к примеру, в отличие от тигров, где в воспитании потомства отец не участвует, у леопардов все как у людей – и папа и мама рядом с малышами.

Семья леопардов Барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

И еще, поторопитесь! Как рассказали «Комсомолке» в зоопарке, уже скоро чудесные девчонки-леопарды уедут. Так что используйте шанс полюбоваться на них.

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