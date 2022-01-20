В Барнауле начали демонтаж резервуаров для воды на площади Сахарова

При развитии участка интересы жителей города будут учтены.

В Барнауле на площади Сахарова начали разбирать резервуары для воды, которые не используются уже более 50 лет. Их установили в 1920 году, но сейчас они находятся в аварийном состоянии. Об этом рассказал собственник, директор компании «Барнаульская крепость» Андрей Козлов.

- Нельзя допустить, чтобы жители города пострадали из-за этого опасного сооружения. Поэтому мы демонтируем их. Кроме того, территория и постройки на ней стали пристанищем для разных асоциальных элементов, что пугало жильцов близлежащих домов, — сказал Козлов.

В свое время водяные баки объемом по 400 кубометров использовались для снабжения города водой из артезианских скважин, но в 1960-х появилась современная система водопровода и водоснабжение пошло из очистных сооружений на Оби. Баки опустошили, отрезали от коммуникаций, подготовили к списанию и перевели в нерабочий режим.

Вопрос их сноса поднимался еще 20 лет назад, к его реализации приступили только сейчас. Напомним, в 2021 году закрылся располагавшийся на «холме» парк «Барнаульская крепость» - в основном, из-за нерентабельности.

Владелец участка пригнал туда технику и начал устанавливать забор. Работы по демонтажу продлятся около двух месяцев. Что появится на их месте, пока неизвестно. Сообщается, что сквер на пересечении Молодежной и Социалистического проспекта сохранят.

При развитии участка интересы жителей города будут учтены.