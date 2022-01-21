Ипотечная суббота в Барнауле: бесплатные консультации экспертов рынка

Выберите лучшее предложение от банка
Фото: из архива компании
Международное агентство недвижимости "Жилфонд" проводит в Барнауле ипотечную субботу. Бесплатные консультации специалистов по недвижимости и менеджеров ведущих банков! Выберите лучшее предложение от банка всего за 30 минут.
Дата и время: 22 января 2022 года, с 10 до 18 часов.
Место: главный офис "Жилфонда" на Малахова, 119.
Вы узнаете:
- как получить ипотеку, не имея накоплений.
- как сэкономить на процентной ставке за счет скидок у партнёров "Жилфонда".
- как быстро сравнить условия по ипотеке в разных банках и выбрать лучшее.
- как оформить ипотеку индивидуальному предпринимателю, фрилансеру.
- как получить жилищный кредит, имея плохую кредитную историю.
- как выгодно распорядиться материнским капиталом, государственными жилищными сертификатами.
Вы сможете:
- Узнать рыночную стоимость своей квартиры.
- Срочно продать недвижимость по честной цене или обменять ее по программе Trade-in
- Выбрать и забронировать новостройку без комиссии - по цене застройщика.
- Купить квартиру в тот же день! В "Жилфонде" работает специалист МФЦ.
Проведите субботу с максимальной пользой. Успейте оформить ипотеку, пока ставки не взлетели!
Людмила Авдюхина, управляющий ИП ООО "Жилфонд Барнаул":
"Рост ключевой ставки ЦБ РФ ведет к удорожанию ипотеки. По оценкам экспертов, уже в 2022 году процентная ставка по жилищным кредитам впервые за последние 5 лет может вновь стать двузначной. Именно поэтому клиентам, которые хотят улучшить жилищных условий, мы советуем сделать выбор как можно скорее. На ипотечной субботе можно получить квалифицированную помощь экспертов и подобрать оптимальную программу кредитования. Ждем вас на Малахова, 119".
Подробности по телефону 8 (3852) 22-32-41.
Справка
Международное агентство недвижимости "Жилфонд" основано в 1997 году, насчитывает 132 офиса в России и ближнем зарубежье, 5 офисов в Барнауле.
Агентство несет полную финансовую ответственность перед покупателями: в случае утери права собственности обладатели гарантийного сертификата "Жилфонда" могут рассчитывать на полное возмещение стоимости жилья. Клиенты агентства получают преференции при оформлении ипотеки.