Ипотечная суббота в Барнауле: бесплатные консультации экспертов рынка

Выберите лучшее предложение от банка Фото: из архива компании

Международное агентство недвижимости "Жилфонд" проводит в Барнауле ипотечную субботу. Бесплатные консультации специалистов по недвижимости и менеджеров ведущих банков! Выберите лучшее предложение от банка всего за 30 минут.

Дата и время: 22 января 2022 года, с 10 до 18 часов.

Место: главный офис "Жилфонда" на Малахова, 119.

Вы узнаете:

- как получить ипотеку, не имея накоплений.

- как сэкономить на процентной ставке за счет скидок у партнёров "Жилфонда".

- как быстро сравнить условия по ипотеке в разных банках и выбрать лучшее.

- как оформить ипотеку индивидуальному предпринимателю, фрилансеру.

- как получить жилищный кредит, имея плохую кредитную историю.

- как выгодно распорядиться материнским капиталом, государственными жилищными сертификатами.

Вы сможете:

- Узнать рыночную стоимость своей квартиры.

- Срочно продать недвижимость по честной цене или обменять ее по программе Trade-in

- Выбрать и забронировать новостройку без комиссии - по цене застройщика.

- Купить квартиру в тот же день! В "Жилфонде" работает специалист МФЦ.

Проведите субботу с максимальной пользой. Успейте оформить ипотеку, пока ставки не взлетели!

Людмила Авдюхина, управляющий ИП ООО "Жилфонд Барнаул":

"Рост ключевой ставки ЦБ РФ ведет к удорожанию ипотеки. По оценкам экспертов, уже в 2022 году процентная ставка по жилищным кредитам впервые за последние 5 лет может вновь стать двузначной. Именно поэтому клиентам, которые хотят улучшить жилищных условий, мы советуем сделать выбор как можно скорее. На ипотечной субботе можно получить квалифицированную помощь экспертов и подобрать оптимальную программу кредитования. Ждем вас на Малахова, 119".

Подробности по телефону 8 (3852) 22-32-41.

Справка

Международное агентство недвижимости "Жилфонд" основано в 1997 году, насчитывает 132 офиса в России и ближнем зарубежье, 5 офисов в Барнауле.

Агентство несет полную финансовую ответственность перед покупателями: в случае утери права собственности обладатели гарантийного сертификата "Жилфонда" могут рассчитывать на полное возмещение стоимости жилья. Клиенты агентства получают преференции при оформлении ипотеки.