На Алтае будут судить браконьеров за застреленных медведя, лося и косулю

Полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае и Республике Алтай будут судить нескольких браконьеров, которые незаконно застрелили животных. Их добычей стали лось, медведь и косуля.

Лось и косуля

Последний случай произошел возле алтайского поселка Малиновое Озеро - охотовед при обходе территории обнаружил место забоя косули. Вскоре правоохранители обнаружили и изъяли оставленные на снегу следы протектора автомобиля, вещество бурого цвета, фрагменты шерсти.

На расстоянии шести километров от первого места забоя обнаружили еще одно, на этот раз лося, где также изъяли различные следы и стреляная гильза. Через некоторое время сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемых в незаконной охоте.

– Предварительно установлено, что 59-летний житель села Михайловское с компанией односельчан 1979, 1981, 1970 годов рождения на принадлежащем ему автомобиле совершил отстрел диких животных, впоследствии мужчины разделали туши, поделив добычу между собой, – подчеркнули в региональном ГУ МВД.

Дома у мужчин провели обыски, во время которых полицейские изъяли мясо, охотничий карабин, а также еще шесть охотничьих ружей, патроны разных калибров, одежду со следами вещества бурого цвета, автомобиль УАЗ.

Кроме того, обнаружили 35 незаконно хранящихся патронов для нарезного и гладкоствольного оружия, а также наркотические средства растительного происхождения. Все изъятое направили на различные исследования и экспертизы.

Государству причинен ущерб на сумму 120 тыс. рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

Охота на медведя

Еще один алтайский браконьер, ожидающий суда, застрелил медведя. Случай произошел еще в апреле на территории Джазаторского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай. Мужчина застрелил медведя, не имея соответствующего разрешения, а также в нарушение установленных сроков охоты. Размер ущерба составил 60 тысяч рублей, пишет прокуратура региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ - незаконная охота с причинением значительного ущерба. Материалы направили в суд. Также предъявили гражданский иск для возмещения ущерба.

– Мужчине может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет, а также иные виды наказаний, – подчеркнули в ведомстве.

Задержали вовремя

Совсем недавно в Алтайском заповеднике задержали мужчину, который незаконно охотился на кабаргу. 15 января 2022 года госинспекторы обнаружили 11 самодельных металлических петель и охотничье ружье «ИЖ 18 Е». Информацию быстро передали полицейским, сообщает сайт заповедника.

– Сотрудники оперативной группы Алтайского заповедника сопроводили полицейских к месту преступления. Вскоре правоохранители установили личность гражданина, причастного к незаконному промыслу, – отметили в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена».

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