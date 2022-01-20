На Алтае владельцы новых BMW лишились сервиса и гарантийного обслуживания

Регион может лишиться официального сервиса, в котором обслуживаются не только гарантийные автомобили, но и больше двух тысяч других владельцев BMW Фото: предоставлено компанией.

В Алтайском крае владельцы новых BMW с 1 января вынуждены ездить в соседние регионы для сервисного и гарантийного обслуживания автомобилей. Это связано с тем, что официальный импортер ООО «БМВ Русланд Трейдинг» не продлил договор с барнаульским дилером ООО «Дикси». Сейчас компания пытается оспорить это решение в суде.

Новым партнером в Алтайском крае станет красноярский «Медведь Холдинг», представляющий марку в Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской и Новосибирской области. Предполагается, что открытие их нового центра может произойти лишь в июле 2022 года. Владельцы BMW всерьез опасаются, что эти сроки могут быть сдвинуты.

- У меня подходит срок техобслуживания. По условиям гарантии я должен его делать у дилера. То есть сейчас, чтобы поменять фильтра и масла мне придется ехать в Новосибирск, а это 250 км в одну сторону, - говорит житель Барнаула Сергей К. - Запись на сервис в "ЭлитАвто" ведется на неделю вперед, хорошо, если это плановое обслуживание, а если срочный ремонт? Плюс любой ремонт может затянуться, минимум до следующего дня, а если нет нужной запчасти, то и на 10 дней. Это мука с кучей неизвестных. Если бы знал, что останусь без сервисной поддержки в городе, точно отдал бы предпочтение другому бренду при покупке автомобиля.

На российском рынке сложилась устойчивая практика, что дистрибьютор, прежде чем закрывать одного дилера, сначала открывает новый дилерский центр в регионе, а потом уже прекращает отношения со старыми партнерами - в итоге интересы людей смена дилера практически не затрагивает.

Отстоять права потребителей пыталась Алтайская региональная общественная организация потребителей «Народный контроль». Она обратилась к генеральному директору ООО «БМВ Русланд Трейдинг», но запрос остался без ответа.

Прежний дилер уверяет, что оснований для расторжения договора не было. Уведомление о досрочном расторжении действующего с 2008 года дилерского договора было получено неожиданно в конце 2021 года. Причины прекращения дилерского договора официальным импортером немецкого производителя в России не были озвучены. Прежний дилер намерен оспорить расторжение договора в суде. Рассмотрение дела состоится 14 февраля в Москве.

- Мы не согласны с таким положением и незаконным прекращением договора монополистом и обратились с иском в арбитражный суд г. Москвы. Рассмотрение может затянуться на неопределенное время, как и открытие нового сервиса. В итоге от этого в первую очередь пострадают владельцы автомобилей, - рассказали в барнаульской компании. - Одновременно просим о приостановлении действия уведомления о прекращении работы до рассмотрения спора по существу. Окончательное решение по этому вопросу, и смогут ли владельцы автомобилей БМВ по прежнему обслуживаться в сервисном центре ООО "Дикси" до рассмотрения спора по существу, примет 1 февраля 9-й арбитражный апелляционный суд.

Если расторжение договора не удастся оспорить, но регион лишиться официального сервиса, в котором обслуживаются не только гарантийные автомобили, но и больше двух тысяч других владельцев БМВ. Кроме того, разом могут лишиться работы больше 50 человек, которые работают в центре.

В «Дикси» считают, что наличие в городе даже двух салонов по продаже и ремонту автомобилей BMW только улучшило бы работу и возможно повлияло бы на снижение цены.