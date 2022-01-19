В действиях пилота нарушений нет. Уголовное дело после жесткой посадки вертолета закрыли

При крушении никто не пострадал. Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

Алтайские следователи прекратили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета «Робинсон – R66» на горе Белуха. В действиях пилота не нашли каких-либо нарушений, сообщает пресс-служба следкома.

Напомним, ЧП произошло 4 августа 2021 года. Частный вертолет совершил на горе жесткую посадку. Внутри находились пилот и пассажир. Они, к счастью, не пострадали. А вот само воздушное судно завалилось на бок и получило повреждение главного винта и корпуса общей стоимостью свыше 33 млн рублей.

– В ходе предварительного следствия было установлено, что непосредственной причиной авиационного происшествия с воздушным судном стало его опрокидывание на пикирование при выполнении посадки в горах в условиях воздействия орографической турбулентности, сильных восходящих, нисходящих потоков и вихрей, – рассказали в пресс-службе транспортного следкома.

Поясняется, что во время разворота вертолет попал в сильный восходящий поток, в результате чего его «забросило» на плато. Также из-за белизны снега и отсутствия ориентиров было сложно определить высоту полета.

В результате судебных экспертиз следователи пришли к выводу, что крушение произошло из-за неблагоприятных погодных условий. В действиях пилота вертолета не обнаружили ничего, что привело бы к опрокидыванию воздушного судна. В связи с этим по уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

Напомним, 14 января в селе Старобелокуриха Алтайского края произошло крушение легкомоторного самолета. В результате ЧП пострадали пилот и пассажир авиасудна. В тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу. По последним данным, одному из пострадавших стало лучше, и его отключили от ИВЛ. По факту происшествия барнаульский следственный отдел СУТ СК России возбудил уголовное дело.

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