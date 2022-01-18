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Общество18 января 2022 8:07

На Алтае коллекторов оштрафовали на 3,3 млн рублей

Они использовали недопустимые методы работы по взысканию просроченной задолженности
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Всего приставам поступило 540 жалоб

Всего приставам поступило 540 жалоб

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае коллекторы поплатились за незаконные методы по взысканию долгов. За 2021 год их оштрафовали на 3,3 млн рублей. Об этом рассказали в краевом управлении судебных приставов.

- В сравнении с прошлым годом наблюдается рост числа жалоб граждан на недопустимые методы работы коллекторов по взысканию просроченной задолженности, - рассказали в ведомстве.

Всего приставам поступило 540 жалоб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких обращений выросло на 69. Чаще всего должников изводили многочисленными звонками и сообщениями с неприемлемым контентом.

Жители Алтайского края являются одними из самых закредитованных, а доходы – едва ли не самые низкие по стране. Естественно, что платить по счетам могут далеко не все. Это приводит к образованию серьезной задолженности, взысканием которой занимаются коллекторы.

- Кредиторы и коллекторские организации привлекались к ответственности за такие нарушения как превышение частоты взаимодействия, нарушение порядка общения, в том числе путем оказания психологического воздействия, введения в заблуждение, сокрытие сведений о контактных данных и другие, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Знайте, с кем имеете дело

В Алтайском крае лишь четыре юрлица (помимо кредиторов), которые могут заниматься возвратом просроченной задолженности: ООО Агентство «Экономической безопасности», ООО «Алтай», ООО «Центр независимых гарантий», ООО «ПДП ГРУПП».

Также взыскивать долги могут организации, включенные в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности и конторы с других регионов с соответствующей лицензией.

Если вам звонят коллекторы и отказываются представляться - это нарушение. Правда, сделать с этим почти ничего нельзя. Получается, что вы просто не знаете, на кого жаловаться, а вычислить их по телефону нельзя, так как они используют интернет-телефонию.

- Моим родителям внезапно начали звонить коллекторы по поводу долга людей, которых они никогда в жизни не знали. Они пошли разбираться в банк, чтобы им перестать звонить. Там пообещали исключить их номер телефона из списка, но потом начали звонить коллекторы. Все попытки им что-то объяснить проваливались. В какой-то день они звонили 28 раз! - рассказала жительница Барнаула Антонина.

Получается, что такие звонки остается только блокировать, ну и просить их представиться и назвать организацию, которую они представляют.

Что запрещено коллекторам

Условия способов взаимодействия с должниками закреплены в законе N 230-ФЗ. В соответствии с ним, коллекторы не имеют права применять физическую силу, угрожать, портить имущество, оказывать психологическое давление на вас или ваших близких.

Также вас не могут беспокоить в рабочие дни с 22 до 8 утра, а по выходным и праздникам нельзя звонить в период с 20 до 9 утра. Количество звонков не должно превышать 1 раз в сутки, 2 раза в неделю, 8 раз в месяц.

Коллекторы не имеют права взыскивать задолженность с человека, которого признали банкротом или запущена соответствующая процедура.

Требовать возврата долгов не имеют права с недееспособных или тех, кто находится на излечении в больничном стационаре, а также инвалидов первой группы или является несовершеннолетним — с учетом что должником кредитору или лицу осуществляющему от его имени взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности предоставлены такие сведения.

Что грозит коллекторам

В алтайские приставы составили 64 протокола по ст. 14.57 КоАП (Нарушение требований закона о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности).

Для «официальных» коллекторов такие нарушения чреваты штрафами для должностных лиц от 20 до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года. А для юрлиц – штрафы составят от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если долги взыскивает организация, которая не включена в реестр, то, если это физлицо, ему грозит штраф в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей; должностным лицам - от 100 тысяч до 1 млн рублей, а юрлицам - от 200 тысяч до 2 млн рублей.

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