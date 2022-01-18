Алтайский конькобежец Виктор Муштаков едет на Олимпиаду в Пекин

Виктор Муштаков впервые едет на Олимпиаду Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник вечером, 17 января, в Москве объявили состав сборной России по конькобежному спорту, которая отправится на XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. В их числе барнаулец Виктор Муштаков.

- В состав сборной России по конькобежному спорту на Олимпийские игры в Пекине вошли шестнадцать спортсменов, - говорится в официальном объявлении на сайте Союза конькобежцев России.

По восемь мужчин и женщин. Виктор Муштаков по праву был удостоен чести поехать на Олимпиаду. Для 25-летнего спортсмена это будут первые игры.

В этом сезоне, конечно, у него не все складывалось гладко: были и досадные падения, и травмы, и снятия с соревнований. Была даже вероятность, что не удастся пройти все этапы Кубка мира и из-за этого допуск на Олимпиаду не дадут. А в начале января ведущие спортсмены сборной вовсе были вынуждены пропустить чемпионат Европы в Херенвене из-за болезни. Тесты на коронавирус были отрицательные, но тренерский штаб решил лишний раз не рисковать жизнью и здоровьем спортсменов.

По итогу же все перипетии разрешились благополучно: допуски получены, путевки выданы. Остается готовиться и паковать чемоданы.

В текущем сезоне Виктор Муштаков уже несколько раз устанавливал собственные рекорды. Много раз на этапах Кубка мира поднимался на пьедестал почета. Шансы стать обладателем олимпийской награды у спортсмена высоки. Всего в конькобежном спорте будет разыграно 14 комплектов медалей.

Вместе с Виктором Муштаковым честь России будут защищать: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Артём Арефьев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Александр Румянцев. В состав женской сборной вошли: Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Анастасия Григорьева и Елена Сохрякова.

XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Напомним, ранее стал известен состав сборной России по биатлону. В него вошел уроженец Заринска Даниил Серохвостов.

Досье КП

Виктор Муштаков родился 19 декабря 1996 года в Барнауле. В конькобежный спорт пришел вслед за старшим братом. Начинал тренироваться у Елены Комаровской, а позже перешел к Аркадию Конюхову.

Чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, победитель этапов Кубка мира.

Мастер спорта России международного класса. Заслуженный мастер спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов едет на Олимпийские игры в Пекин

В минувшие выходные наш земляк Даниил Серохвостов в составе российского квартета стал победителем этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Отчасти, благодаря этому триумфу сегодня, 17 января, он официально был включен в состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх-2022 (подробнее)