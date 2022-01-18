Алексей Смертин признался, что выбрал место для собственной могилы

Смертин признался, что относится к загробной жизни спокойно. Скриншот видео sports.ru.

Порно или стриптиз, какого запаха гетры и где могила? Алтайский экс-футболист Алексей Смертин дал откровенное интервью журналисту sports.ru.

Спортсмен успел рассказать и о жизни, и о смерти, и о карьере футболиста – без этого не обходится ни одно интервью. Но началось общение с блиц-опроса:

- Ковырялись в носу и просили попробовать козявки?

- Да, - отвечает Смертин.

- Подпевали русскому шансону?

- Да.

- Приезжали пьяным на игру?

- Нет.

- Завидовали чужим деньгам?

- Нет.

- Не добегали за соперником?

- Да.

- Нюхали гетры после игры?

- Да.

- Ходили в стриптиз?

- Да.

- Как вам?

- Нет. Я больше люблю порно, чем стриптиз. Лучше откровенно, чем спрятано.

- И когда вы в последний раз смотрели порно?

- Давненько.

- А зачем вы смотрели?

- Просто мне нравится красивое порно.

- Серьезно? А где красивое посмотреть?

- Я сброшу вам.

- Ехали сразу за «скорой»?

- Больше скажу – ехал в «скорой».

- Можно ли ругаться матом при детях?

- Думаю, да, но аккуратно. Нужно интонационно подводить к тому, что здесь что-то будет. Главное, чтобы это было не зло сказано, а по делу. Сейчас я могу себе это позволить. Даже он так говорит, а в некоторых случаях я даже поощряю это, когда он в эмоциях.

На этом каверзные вопросы не закончились. Далее Алексей рассказал о том, что в его жизни был секс в общественном месте.

- Это был парк. В России, - кратко заметил спортсмен.

А еще Смертин признался, что перебил татуировку, которую сделал на лодыжке еще в 1999 году. Сначала он считал, что это был кельтский знак, но впоследствии оказалось, что это эмблема какого-то хоккейного клуба.

С новым мастером его познакомил сын Влад, который сам уже успел сделать несколько татуировок. Он-то кстати и подал идею, как можно перекрыть прежнюю работу. В итоге на ноге у Смертина-старшего появился сам Смертин.

Новая татуировка Алексея Смертина. Скриншот видео sports.ru.

- Влад бросил мастеру идею, что так как его отец пробежал шесть мейджоров (марафонов. – прим. ред.), то может быть забить дорожкой, на которой отразить все результаты и нарисовать самого отца, бегущего куда-то, например в гору. Раз я бежал токийский марафон, а в Японии есть Фудзияма. Получился двойной смысл – есть еще к чему стремиться, - говорит Алексей.

Нельзя сказать что неожиданным (исходя из фамилии), но явно не традиционным, стал вопрос про кладбище и смерть. Алексей признался, что довольно спокойно относится к теме смерти и много раз бывал на могилах знаменитостей. Для себя так он точно уже определил, где будет его последнее пристанище.

- Прозвучит странно, но я люблю погост. У меня вообще очень своеобразное отношение к жизни и смерти. Наверное, это связано с фамилией, - шутит он. – Я уже для себя определил место захоронения. Это обязательно будет Барнаул. Я ничего еще не писал, но это мое пожелание. В Барнауле неподалеку от аэропорта есть кладбище. Там у меня похоронен папа. Там же есть место и для мамы и для меня. Брат еще сопротивляется. Но мы и ему найдем. Раньше он просто был категоричен к захоронениям. Когда умер папа, то нам дали участок и оставили землю, сказали, что можно сделать фамильное захоронение. Я сразу же согласился. Аккуратно подошел к маме и спросил ее об этом. Она меня, конечно, отчитала. Возможно в силу своего возраста. В общем, заходя издалека, я сказал, что хотел бы с вами…

Если же вернуться к теме жизни, то Алексей Смертин готовится к очередному марафону – «Дорога жизни» в Ленинградской области и на другие экстремальные подвиги он пока не собирается подписываться. 42 километра для него на сегодняшний день – это оптимально.

В целом же пока никакой мечты у экс-футболиста нет. Есть только планы – попробовать пробежать ультрамарафон, но говорить об этом Смертин не любит, так как боится, что об этом узнает мама и просто не переживет. Ну, или как минимум, сильно отругает.

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