Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов едет на Олимпийские игры в Пекин

Олимпиада в Пекине станет для Серохвостова первой в его карьере Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В минувшие выходные наш земляк Даниил Серохвостов в составе российского квартета стал победителем этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Отчасти, благодаря этому триумфу сегодня, 17 января, он официально был включен в состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх-2022.

В состав российской сборной на данном этапе входили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Еще перед стартом комментатор Дмитрий Губерниев успел перехватить нашего земляка и задать ему вопрос будет ли сегодня борьба на трассе:

- Надеюсь, с отрывом выиграем, - сказал Серохвостов.

И ведь не обманул! Правда, отрыв от ближайшего преследователя – команды Германии, составил всего семь секунд, но победителя не судят. Это был уже третий пьедестал Даниила в текущем сезоне после мужских эстафет. Даже если в личных соревнованиях у него где-то могли возникать трудности и максимальный результат, который он показал – это восьмое место в спринтерской гонке в Оберхофе, то в эстафетах биатлонист, как правило, реабилитировался по полной.

- Очень рад первому месту! Всегда в каждой эстафете нам чуть-чуть не хватало, но сейчас мы реализовались, – заявил после гонки каналу «Матч-ТВ» Даниил Серохвостов. - На Кубке мира тяжело бегать, много стартов, устаешь. Раньше так много не бегал, именно гонок подряд. Думал, сезон будет тяжелый, но под конец. Сейчас уже тяжеловато, надеюсь, что отдохнем перед Олимпиадой, если я еще туда поеду, конечно…

Глядя на успехи ребят, старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский признался в одном из интервью, что как минимум эстафетная гонка у команды стабильная. Да, понятное дело, что на Олимпиаде будет совершенно другая трасса, но, по крайней мере, именно в этом виде можно рассчитывать на медали.

– Да, у нас команда сильная, стабильная. На Олимпиаде все команды будут выкладываться на максимум, это будет борьба, но мы можем бороться за золото. Не знаю, в каком составе будем это делать, пусть тренеры думают, - также согласился Серохвостов.

Также Даня признает, что лично у него проблемы все же есть. В частности, с мышцами. По его словам, даже в эстафете он чувствовал, что силы есть, но физически не мог бежать быстрее.

Тем не менее, по состоянию на текущую дату Даниил занимает 25-е место в общей таблице Кубка мира. Среди российских мужчин-биатлонистов это третий результат. Кроме того в состав национальной команды включили Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Карима Халили, Максима Цветкова и Антона Бабикова, правда последний пока что в качестве запасного. Его судьба решится по результатам его выступлений на этапе Кубка мира в Антхольце. Старты намечены на 20-23 января.

Кроме того, Metaratings.ru также стал известен состав женской сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Напомним, XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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