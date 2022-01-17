На Алтае собираются устраивать осужденных на работу с зарплатой до 80 тысяч рублей

Назначить такое наказание могут на срок от двух месяцев до пяти лет. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В Барнауле в феврале 2022 года откроют участок, функционирующий как исправительный центр, на базе общежития одного из предприятий группы компаний "СОЮЗ". Там будут трудоустроены осужденные к принудительным работам. Им будут выплачивать зарплату от 15 до 80 тысяч рублей. Для их проживания оборудуют специальное общежитие, рассчитанное на 135 человек. Об этом сообщил руководитель краевого управления ФСИН Валерий Усачев.

- В прошлом году между нами достигнуто соглашение о создании участка исправительного центра на базе общежития группы компаний «СОЮЗ» в городе Барнауле. Собственник провел ремонтные работы в общежитии, закупил необходимое оборудование для проживания осужденных, - заявил глава ведомства.

Зарплата будет зависеть от специальности, одна из самых востребованных профессий – сварщики. В краевом ФСИН в связи с этим даже увеличили количество мест обучения на данную специальность. Кроме того, тем, кто находится в колониях, могут заменить наказание, отправив в исправительный центр.

Из зарплаты буду высчитывать штрафы, причиненный преступлением ущерб, а также задолженности.

Принудительные работы представляют собой альтернативу лишению свободы за преступления небольшой (до двух лет лишения свободы) или средней тяжести (до пяти лет) либо за совершение тяжкого (до 10 лет) преступления впервые. Суть в том, что осужденных привлекают к труду. Назначить такое наказание могут на срок от двух месяцев до пяти лет.

- Использование труда осужденных выгодно бизнес-сообществу, органам государственной власти и федеральной службе исполнения наказаний, - говорит Валерий Усачев.

За осужденными надзирают, однако они могут пользоваться телефонами, у них есть деньги, они могут ходить в магазин. Через полгода пребывания в исправительном центре их могут отпустить проживать дома с семьей.

Подобный центр есть и в Бийске. Там осужденные трудятся на почти 20 предприятиях. Большинство осужденных заняты в сфере ЖКХ и благоустройства, работают дворниками, дорожными рабочими, озеленителями, уборщиками помещений, сантехниками, то есть на тех участках, на которые, как правило, не стремятся устраиваться горожане. Среди работодателей также - деревоперерабатывающее предприятие, автосервис, швейная мастерская и другие.

Помимо принудительных работ (из видов наказаний без лишения свободы), существует еще обязательные – когда осужденные работают по несколько часов в день. Как правило – это уборка улиц. А также исправительные – когда человек продолжает работать на основном месте работы, но из его жалованья удерживается определенный процент или он работает на пару часов дольше.