Барнаульцы на новогодние праздники ели меньше сладкого, но налегали на яйца и мандарины

Спрос на яйца в период праздников вырос на 72% Фото: Олег УКЛАДОВ

В период прошедших новогодних праздников барнаульцы решили меньше есть сладкого. Спрос на заказ кондитерских изделий и выпечки снизился на 30%. Такие данные предоставила пресс-служба онлайн-ритейлера «Самокат».

– В период подготовки к Новому году значительно вырос спрос на непродовольственные товары. В конце декабря жители Барнаула заказывали с доставкой на дом декоративную косметику и парфюм почти в два раза больше, чем в предыдущие недели месяца. Также среди барнаульцев возрос спрос на уходовую косметику (+31%), подарочную упаковку и новогодние украшения (+16%), – сообщили в компании.

Чаще всего горожане заказывали на дом воду, хлеб, молоко и сладкие газировки. Гораздо чаще, чем обычно, барнаульцы клали в корзину яйца – спрос на них в период праздников вырос на 72%. Также более популярны стали различные снэки (+15%) и безалкогольные напитки (+14%).Помимо этого, к праздничному столу жители краевой столицы часто заказывали свежие овощи (+14%), сыры (+13%) и рыбную гастрономию (+12%).

Ожидаемо в период новогодних праздников самым популярным товаром стали мандарины. За новогодние каникулы барнаульцы заказали в сервисе доставки продуктов трех тонн мандаринов. Всего за время праздников курьеры доставили около 40 тысяч заказов в Барнауле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Барнауле заказать доставку продуктов на дом

Минимальная сумма доставки начинается от покупки на сумму 100 рублей (подробнее)