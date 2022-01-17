Министр сельского хозяйства Алтайского края уходит в отставку

17 января у Чеботаева последний рабочий день. Фото: минсельхоз региона

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев написал заявление об увольнении по собственному желанию. 17 января у него последний рабочий день, сообщает пресс-служба правительства региона.

Александру Чеботаеву присвоили звание заслуженного работника органов государственного и муниципального управления Алтайского края.

– С 18 января обязанности министра сельского хозяйства будет исполнять его заместитель Сергей Межин, – подчеркнули в правительстве края.

Что именно послужило причиной того, что Александр Чеботаев решил уйти в отставку и написать заявление, не сообщается.

Досье

Александр Чеботаев родился 7 ноября 1963 года в селе Чистюнька Топчихинского района Алтайского края. Окончил агрономический факультет Алтайского сельскохозяйственного института, начал карьеру с должности агронома в колхозах, в одном из них возглавлял правление, также занимал должность директора нефтебазы.

Александр Чеботаев Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Работал начальником районного управления сельского хозяйства, заместителем главы администрации Топчихинского района, а также первым замглавы администрации района. 11 апреля 2008 года назначен начальником Главного управления сельского хозяйства Алтайского края. С 1 января 2017 года стал министром сельского хозяйства Алтайского края.

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