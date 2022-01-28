К нотариусу за наследством - онлайн

Его цель - свести к минимуму посещение различных учреждений при оформлении необходимых документов Фото: Анна Перевощикова

Алтайский край участвует в пилотном проекте по внедрению цифрового суперсервиса «Утрата близкого человека».

Бесконтактные услуги государства

Суперсервисы — часть глобального проекта, направленного на цифровизацию основных государственных услуг. Его цель - свести к минимуму посещение различных учреждений при оформлении необходимых документов. «Утрата близкого человека» - один из нескольких суперсервисов. Всего их 25, они охватывают самые важные события в жизни человека – рождение ребенка, поступление в вуз, переезд в другой город и многие другие. Большая часть сервисов уже запущена. Планируется, что к 2024 году проект будет готов в полном объеме.

Помощь в сложный период

Особое внимание на новый сервис следует обратить тем, кто претендует на наследство после смерти близкого человека. Реализация наследственного права возможна только при обращении к нотариусу, но уже сейчас подать заявление к нотариусу Алтайского края теперь можно онлайн.

Памятка: как оформить наследство через Госуслуги

1. Откройте сайт Госуслуги www.gosuslugi.ru. Выберите «Запись на прием к нотариусу для открытия наследственного дела».

2. Заполните заявление, которое предусматривает внесение необходимых данных умершего - ФИО, дата рождения, дата смерти, номер актовой записи, дата регистрации актовой записи, адрес последней регистрации. Все данные, которые уже внесены на Госуслугах, будут заполняться автоматически.

3. Выберите нотариуса по последнему адресу регистрации умершего. Система выдаст вам его расписание – вам необходимо определить дату, время и подтвердить запись на прием. После рассмотрения вашего заявления нотариус примет решение - подтвердить или отклонить прием. Вы получите уведомление с соответствующей информацией.

4. В выбранное время приходите на прием к нотариусу. После приема в вашем личном кабинете появится уведомление о результатах посещения – либо реквизиты наследственного дела, либо отказ в открытие наследственного дела и его причина. В случае положительного решения, уведомление о готовности к выдаче свидетельства о праве на наследство придет также в личный кабинет портала Госуслуг. Нотариус укажет вам номер телефона, по которому будет необходимо связаться для уточнения информации об оплате нотариального действия и способе получения свидетельства о наследстве. Получить свидетельство можно будет любым способом: лично на руки в виде традиционного бумажного варианта, в электронном виде или по почте.