Футбол, пробежка и заплыв: как активно провести 1 января в Барнауле

У барнаульцев есть свои новогодние традиции – активно проводить 1 января Фото: Олег УКЛАДОВ

«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция...», - говорит главный герой советского фильма «Ирония судьбы или с легким паром». Вот и у барнаульцев есть свои новогодние традиции – активно проводить 1 января. Все желающие могут к ним присоединиться, и начать 2022-ой бодро!

Футбол

Как рассказал «Комсомолке» барнаулец Вадим Вязанцев, вот уже 30 лет он с друзьями со времен учебы в Алтайском госуниверситете 1 января играет в футбол.

- Традиционно 1 января мы собираемся и играем в футбол. В основном, играем с друзьями, но могут присоединиться и все желающие. Для нас это определенный вызов – продемонстрировать свою силу воли. Я помню, что был случай, когда один человек из Заринска специально приехал: он отмечал там Новый год, а на утро сел на электричку и поехал в Барнаул. Болельщики у нас тоже всегда есть.

Где: спортивный стадион гимназии №27 Барнаула (проспект Красноармейский, 62)

Когда: 1 января в 13:00

Пробежка

Кто рано встает – тому бог подает! Поэтому традиционная трезвая пробежка с барнаульским священником Александром Микушиным стартует с утра пораньше. Все желающие могут поучаствовать, вне зависимости от спортивной подготовки.

- Пробежка пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, будем соблюдать дистанцию, - подчеркнул священник.

Где: Покровский кафедральный собор, улица Никитина,137

Когда: 1 января в 10:00

Пробежка и заплыв

Начнут новый год трезво и барнаульские моржи. Как рассказал «Комсомолке» их глава Александр Зеленецкий, все любители закаливания и просто желающие взбодриться устроят пробежку и новогодний заплыв.

- Мы побежим от Площади Советов до Речного вокзала с голым торсом, в купальниках. Затем идем на пляж «Водный мир» и ныряем. Кто захочет – может поучаствовать в заплыве. Нас будет приветствовать министр спорта Алексей Перфильев. Ожидается мороз до -18 градусов, поэтому неподготовленные люди могут бежать, в чем хотят, - рассказал Зеленецкий.

Кстати, для моржей это будет юбилейный, десятый забег 1 января.

Где: Площадь Советов

Когда: 1 января в 12:00

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