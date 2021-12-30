Российский космонавт Антон Шкаплеров показал заснеженный Алтай с высоты МКС

Алтай этой зимой. Скриншот: страница instagram.com/anton_astrey/

Участник 66-й длительной экспедиции на Международной космической станции Антон Шкаплеров показал, как выглядит заснеженный Алтай.

- Алтай… Этим звучным словом называли обширную горную страну в центре Азиатского континента. Сейчас он занимает территорию Монголии, России, Казахстана и Китая. <…> Каждый человек должен хотя бы раз в жизни побывать в горах Алтая. Здесь есть все: снежные вершины, бурные реки, бескрайние равнины, прозрачные озера и пейзажи невероятной красоты, - пишет космонавт на своей странице в Instagram и Твиттере.

На опубликованном снимке виднеются заснеженные горные цепи.

Правда, не обошлось без небольшой помарки: Шкаплеров допустил самую распространенную ошибку, назвав Республику Алтай Алтайским краем. В действительности речь идет о соседнем регионе, ведь космонавт даже указывает площадь территории – 92 тысячи квадратных километров.

Причем, несколько лет назад, когда Антон Шкаплеров еще был в составе 30-й длительной экспедиции вместе с напарником Анатолием Иванишиным, они также отправляли на Землю снимки Барнаула и Алтая.

А вот текущая экспедиция МКС-66 завершится 28 марта 2022 года. Так что нынешние обитатели станции отметят Новый год в невесомости. Как ранее Антон Шкаплеров рассказал в ходе сеанса связи с Землей, экипаж уже готовится к торжеству, ведь праздник они встретят несколько раз.

-У нас есть даже черная икра, мандарины, мы собираемся с Петром (Петр Дубов, бортинженер. – прим.ред.) саморучно сделать селедку под шубой, - сказал он.

Напомним, ранее космонавты и астронавты уже не единожды публиковали снимки и Алтая и отдельных городов, Барнаула в частности. Так космонавт Олег Артемьев в 2020 году показал вид на краевую столицу из иллюминатора МКС. На снимке он запечатлел, как могучая Обь опоясывает наш город.

- Значительная часть города располагается в Ленточном бору, по мнению ученых, оставшемся после ледникового периода, когда территория между Обью и Иртышом находилась между двумя огромными ледниками — Северным, который располагался по руслу Оби до впадения в нее Иртыша, и Алтайским. Там же берет свое начало реликтовый ленточный сосновый бор – уникальная растительная зона, которая не встречается больше нигде на планете! – писал Артемьев тогда.

А еще немногим ранее он публиковал снимок Белухи.

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