Доступность, надежность, качество

Светлана Шкуратова, директор филиала ООО «Капитал МС» в Алтайском крае

За 27 лет работы ООО «Капитал МС» открыто более 850 страховых представительств по всей стране. На территории Алтайского края организация работает более 20 лет. Сегодня каждый третий житель региона имеет полис ОМС именно компании «Капитал МС».

- Главной наградой и основным достижением на этом пути считаю доверие клиентов, и мы продолжаем защищать их права и законные интересы при получении медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), - рассказывает директор филиала ООО «Капитал МС» в Алтайском крае Светлана Шкуратова.

Институт страховых представителей

В рамках национального проекта «Здравоохранение» для снижения смертности населения и повышения продолжительности жизни запланированы мероприятия, направленные на повышение доступности медицинской помощи, развитие ее профилактического направления, выявляемости заболеваний, а также рост доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В этой связи одной из приоритетных задач страховой компании является повышение информированности застрахованных лиц через размещение и распространение информационно-разъяснительных материалов в СМИ, сетевых изданиях, социальных сетях, участие в теле- и радиопрограммах, осуществление публичного информирования путем выхода в коллективы организаций. Стоит отметить, что с этой задачей вполне успешно справляются страховые представители второго уровня.

Информационное сопровождение

Основным направлением деятельности страховых представителей является информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи, в том числе индивидуальное информационное сопровождение граждан.

Так, в 2021 году сотрудники филиала провели информирование о возможности бесплатного прохождения профилактических осмотров в целях раннего выявления и предупреждения развития жизнеугрожающих состояний для 405 тыс. 962 застрахованных лиц. Причем 38 554 из них также были проинформированы о том, как пройти углубленную диспансеризацию в целях выявления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития. Доля проинформированных от годового плана составила 100%.

Страховые представители третьего уровня ведут постоянный контроль за фактическим потреблением застрахованными лицами объемов медицинской помощи в медицинских организациях края, анализируют показатели здоровья застрахованных лиц, осуществляют контроль своевременности диспансерного наблюдения, сроков и профиля плановых госпитализаций и иных рекомендаций по результатам диспансеризации. В перечень обязанностей страховых представителей также входит работа с жалобами на оказанную медицинскую помощь, представление интересов пациентов на досудебном и судебном уровнях, помощь в конфликтных ситуациях на всех этапах получения медицинской помощи.

Совместная работа в условиях Covid-19

Имея большой опыт и отработанные технологии в работе по индивидуальному информированию застрахованных, с целью исполнения Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.11.2020 № 35, ТФОМС Алтайского края, МЗ Алтайского края и СМО заключено соглашение по информационному взаимодействию в целях информирования застрахованных лиц о результатах лабораторных исследований на Covid-19. В максимально короткие сроки жители края получают результат обследования и рекомендации по необходимым мерам предосторожности. В ежедневном режиме обрабатывается более 1000 результатов.

Кроме того, чтобы обеспечить доступность для жителей Алтайского края консультативной помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции, филиалом «Капитал МС» совместно с Министерством здравоохранения Алтайского края организованы дополнительные телефонные консультации населения. Так, нашими специалистами за 11 месяцев 2021года проведено более 5000 тыс. консультаций по обращениям граждан на телефон горячей линии Министерства здравоохранения. В период подъема заболеваемости страховые представители стали связующим звеном между медицинскими организациями и пациентами, разбирались с каждой конкретной ситуацией, оказывали содействие в получении медицинской помощи, активно взаимодействуя с медицинскими организациями и Министерством здравоохранения края.

Национальный проект «Здравоохранение»

Отдельное направление в работе филиала, и страховых представителей третьего уровня в частности, - формирование системы защиты прав застрахованных в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Национального проекта «Здравоохранение». По данному направлению осуществляется контроль за соблюдением сроков оказания медицинской помощи с момента выявления до постановки диагноза пациентам с онкологическими заболеваниями. По всем случаям лечения онкологических заболеваний с применением лекарственной терапии (химиотерапии) проводится целевая медико-экономическая экспертиза. В рамках пилотного проекта на базе двух медицинских организаций осуществляется индивидуальное информационное сопровождение застрахованных с подозрением на онкологическое заболевание с целью контроля соблюдения сроков получения ими медицинской помощи.

Одно из основных направлений работы страховых представителей третьего уровня - проведение экспертизы оказания медицинской помощи - контроль объемов, сроков, качества и условий оказываемой застрахованным медицинской помощи в соответствии с условиями договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. Многие этапы экспертной деятельности в Филиале автоматизированы, что позволяет обрабатывать и анализировать статистические данные по отдельным медицинским организациям, видам помощи, специальностям, профилям медицинской помощи, финансовым затратам на оказание медицинской помощи, срокам лечения, по заболеваемости населения, по полу, возрасту, районам проживания обратившихся за помощью, по дефектам оказания медицинской помощи и др.

Обновленная версия сайта

Сайт - это один из каналов связи с застрахованными лицами, особенно в условиях самоизоляции и ограничений, поэтому при разработке новой версии сайта были учтены результаты проведенного анализа потребностей целевой аудитории.

Для помощи в поиске нужной информации компанией создан интернет-сервис виртуального помощника, войти в который можно через сайт, через популярные социальные сети: WhatsApp по номеру телефона +7 (495) 287-81-25, Viber, Facebook, Telegram, ВКонтакте или через собственное приложение «Капитал Медицинское Страхование». Интерактивный виртуальный помощник поможет разобраться в вопросах бесплатной медицины, свяжет со страховым представителем компании или построит маршрут до ближайшего офиса. Также виртуальный помощник предоставляет возможность пройти каждому желающему бесплатный образовательный курс «Как лечиться бесплатно».

Важно!

Приоритетные задачи «Капитал МС»

- Защита прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи по полису ОМС

- Индивидуальное информационное сопровождение на этапах оказания медицинской помощи

- Повышение уровня доступности и качества медицинской помощи

Справка «КП»

ООО «Капитал Медицинское Страхование» - одна из крупнейших в Российской Федерации федеральная страховая медицинская компания, имеет лицензию ЦБ РФ ОС №3676-01 без ограничения срока действия на осуществление обязательного медицинского страхования на территории субъектов РФ. Уставной капитал Общества составляет 210 млн рублей. Учредителем компании является ООО «Союз».

Запишите телефон!

Телефон горячей линии ООО «Капитал Медицинское Страхование» - 8-800-100-81-02 (круглосуточно).

Цифры

- За 11 месяцев 2021 года филиал рассмотрел 18 092 обращения от застрахованных лиц, в том числе 15 805 обращений - на телефон горячей линии страховым представителям первого уровня. Их число увеличилось по сравнению с 2020 г. более чем на 40%, что обусловлено значительным увеличением нагрузки на медицинские службы и еще раз подтверждает важность работы страховых представителей по обеспечению доступности бесплатной медицинской помощи. Изменилась и структура обращений. Сейчас чаще обращаются за консультацией по вопросам организации оказания медицинской помощи при появлении симптомов ОРВИ, контакте с больными, у которых подтвержден диагноз Covid-19, по срокам ожидания приема врача, вызова скорой помощи и т.д.

- Страховые представители филиала приняли участие в 246 329 мероприятиях.

- Рассмотрено 37 письменных обращений, из них 24 признаны обоснованными и разрешены в досудебном порядке.

- Проведено более 5000 тыс. консультаций по обращениям граждан на телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

- Опубликовано 133 статьи в муниципальных и краевых СМИ, на интернет-ресурсах администраций районов, медицинских организаций края и на сайте страховой организации.

- Проведена 24 981 плановая медико-экономическая экспертиза,

28 415 внеплановых целевых медико-экономических экспертиз, 118 - по жалобам от застрахованных лиц, по профилю онкология с применением химиотерапии - 8161,

15 292 плановых экспертизы качества медицинской помощи (в т.ч. тематических - 10 134), 10 862 внеплановых целевых экспертизы качества медицинской помощи, 135 - по жалобам от застрахованных лиц, по профилю онкология с применением химиотерапии - 1808).

- В 89 медицинских организациях Алтайского края проводилось консультирование граждан по вопросам оказания медпомощи, восстановления прав пациентов при получении медицинской помощи, проводились социологические опросы об удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи.

Поздравляем!

Пользуясь случаем, в преддверии Нового, 2022 года я от лица всего коллектива Филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае поздравляю читателей «Комсомольской правды» с наступающим Новым годом и желаю всем крепкого здоровья!

Светлана Шкуратова, директор филиала

ООО «Капитал МС» в Алтайском крае.

Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае:

г. Барнаул, пр. Строителей, дом 4Б,

эл. почта: oms_altai@kapmed.ru Сайт: www.kapmed.ru

Телефон контакт-центра 8 (3852) 20-28-22

На территории Алтайского края организация работает более 20 лет

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