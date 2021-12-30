На Алтае с нового года пособия от соцзащиты и Роструда будет выплачивать пенсионный фонд

Выплаты будут производиться автоматически Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пенсионный фон будет выплачивать пособия, которыми раньше занимались соцзащита и Роструд. В нашем регионе это порядка 23,5 тысяч выплат. Нововведения коснутся пять категорий жителей, пишет ПФР.

- С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России будет предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд, - рассказали в учреждении.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для неработающих граждан, имеющим детей; лиц, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированных лиц; инвалидов (детей-инвалидов), имеющих транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Например, с нового года ПФР будет выплачивать ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам и уволенным в связи с ликвидацией организации. Полный перечень представлен на сайте ПФР.

Выплаты будут производиться автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если вы раньше не получали пособие, вам необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.

- В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий проведена масштабная работа, - комментирует начальник управления установления социальных выплат ОПФР по Алтайскому краю Татьяна Выродова. - Создана рабочая группа с участием регионального министерства социальной защиты, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об информационном взаимодействии и реестров передачи сведений.

Все это позволит оптимизировать процессы по социальным выплатам и привести их к единообразию.