Почта, печенье и реклама: выявлены методы алтайских «домушников» при выборе квартир для проникновения

Полицейские рассказали, как защитить свое жилье. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае квартирные воры пользуются различными уловками, чтобы вычислить, как долго их будущие жертвы отсутствуют дома. Для этого используются различные уловки. Одна из них — подложить печенье под коврик у входной двери. Если крошки останутся целыми, значит хозяев давно не было, сообщает краевая полиция.

- Выявлены методы, которые используют злоумышленники для определения потенциальной жертвы кражи. В почтовый ящик, как правило, помещаются объявления или газеты. Если их не вынуть - вы подадите четкий сигнал ворам. Также под коврик кладется кусок печенья. Если он не будет раздавлен - квартира в опасности. На двери клеятся стикеры с предложениями различных услуг - хозяин квартиры никогда не оставит его висеть на двери, - рассказали в краевом управлении МВД.

Всего в 2021 году на территории края зарегистрировано более 700 краж из квартир и частных домов граждан. Больше половины из них были совершены по ночам, пока хозяева были в отпуске, навещали родственников на каникулах или ездили в санатории. Ни один из обворованных домов не был поставлен на пульт охраны.

Вскрывают квартиру достаточно просто — подбирают ключи. Полицейские советуют защищать свое жилище с помощью технических средств.

- Основным и качественным инструментом в профилактике проникновения в жилые помещения, является оборудование квартир (домов) техническими средствами охраны с подключением их на пульты централизованного наблюдения охранных организаций, - рассказали в пресс-службе МВД.

Кроме того, можно установить средства охраны с возможностью вывода сигнала тревоги на телефон собственника. При установке камеры нужно монтировать таким образом, чтобы в зону обзора входили окна и двери. Еще один способ защитить себя от воров — поставить систему охраны типа «ревун», при размыкании контактных пар которой (установленных на оконных и дверных проемах) раздается внешний сигнал оповещения.