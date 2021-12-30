Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 0:20

Почта, печенье и реклама: выявлены методы алтайских «домушников» при выборе квартир для проникновения

На Алтае квартирные воры подкладывали печенье своим будущим жертвам
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейские рассказали, как защитить свое жилье.

Полицейские рассказали, как защитить свое жилье.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае квартирные воры пользуются различными уловками, чтобы вычислить, как долго их будущие жертвы отсутствуют дома. Для этого используются различные уловки. Одна из них — подложить печенье под коврик у входной двери. Если крошки останутся целыми, значит хозяев давно не было, сообщает краевая полиция.

- Выявлены методы, которые используют злоумышленники для определения потенциальной жертвы кражи. В почтовый ящик, как правило, помещаются объявления или газеты. Если их не вынуть - вы подадите четкий сигнал ворам. Также под коврик кладется кусок печенья. Если он не будет раздавлен - квартира в опасности. На двери клеятся стикеры с предложениями различных услуг - хозяин квартиры никогда не оставит его висеть на двери, - рассказали в краевом управлении МВД.

Всего в 2021 году на территории края зарегистрировано более 700 краж из квартир и частных домов граждан. Больше половины из них были совершены по ночам, пока хозяева были в отпуске, навещали родственников на каникулах или ездили в санатории. Ни один из обворованных домов не был поставлен на пульт охраны.

Вскрывают квартиру достаточно просто — подбирают ключи. Полицейские советуют защищать свое жилище с помощью технических средств.

- Основным и качественным инструментом в профилактике проникновения в жилые помещения, является оборудование квартир (домов) техническими средствами охраны с подключением их на пульты централизованного наблюдения охранных организаций, - рассказали в пресс-службе МВД.

Кроме того, можно установить средства охраны с возможностью вывода сигнала тревоги на телефон собственника. При установке камеры нужно монтировать таким образом, чтобы в зону обзора входили окна и двери. Еще один способ защитить себя от воров — поставить систему охраны типа «ревун», при размыкании контактных пар которой (установленных на оконных и дверных проемах) раздается внешний сигнал оповещения.

Интересное