«Кватро», стихи, ремесла и спорт: в Косихе состоялся литературный фестиваль Роберта Рождественского

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 19 июня, в селе Косиха состоялось закрытие литературного фестиваля Роберта Рождественского.

С самого утра размеренная сельская жизнь забурлила: стали подъезжать многочисленные гости, загудела техника… Местные, а в особенности истинные поклонники творчества Роберта Ивановича признаются – заждались! Из-за пандемии в 2020-м фестиваль не состоялся, так что с прошлого праздника литературы прошло целых два года! А тут еще и погода преподнесла приятный сюрприз в виде жаркого деньга – хороший повод всей семьей выехать на природу.

А тут тебе и экскурсии по музею, и по местной библиотеке, и конкурсы чтецов, и соревнования с призами, и город мастеров, и аквагрим… Чего только нет! И все при делах – от мала до велика! Пока одни играют в огромные шашки, другие – слушают выступления лауреатов.

С юных лет со стихами

Одним из них стал 14-летний Иван из села Косиха. Публика прониклась его прочтением и наградила школьника аплодисментами. Сам он признается, что давно увлекается творчеством и не только Рождественского, а в этом году решил принять участие в конкурсе чтецов. Для выступления выбрал непростое стихотворение - «Памятник солдату Алеше в Пловдиве». Можно сказать, что Роберт Иванович посвятил его своему земляку – Алексею Скурлатову. Он ведь тоже являлся уроженцем Косихинского района.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я его выбрал потому, что раньше такого не читал, - признается школьник. – Вообще мне очень нравятся стихи Рождественского. Как раз они-то у меня лучше всего получаются. Гораздо лучше того же Пушкина или Лермонтова. Сам я тоже когда-то пробовал писать, но потом перечитал и все выкинул. Видимо пока для своих еще рановато.

А еще он увлекается традиционной японской культурой, так что не исключено, что в будущем, на других конкурсах Иван прочтет хокку.

Краснокнижная редкость

Рядом с этой площадкой разместилась выставка «Цвет ты мой кандышный», представленная библиотекой села Плотниково. Ее сотрудница Галина Перелыгина рассказывает, что это уникальное растение, которое еще несколько лет назад можно было спокойно собирать, наравне с обычными полевыми цветами, но в наши дни оно намертво вписано в Красную книгу и находится под строжайшей охраной.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это растение появилось около двух миллионов лет назад. Есть такая легенда: когда-то по лесу бежала собака, споткнулась о корягу, больно ударилась и от злости начала ее грызть. Поломала клыки и на том месте, где это произошло, вырос этот удивительный цветок, - рассказывает Галина Ивановна.

Его цветение происходит ранней весной и к 9 мая местные жители всегда рвали его и дарили ветеранам. Но после того, как растение внесли в список редких, в районе стали собирать его из цветных атласных лент и бумаги. Создать собственный кандык могли и гости фестиваля.

Большая честь

И пока одни весело и с пользой проводили время на Яру Любви, в самой Косихе в это время встречали почетных гостей – солистов московской группы «Кватро». За день до этого они в сопровождении симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края дали концерт на открытой площадке перед театром драмы, а вот накануне приехали на родину Роберта Рождественского. Его творчество – неотъемлемая часть репертуара квартета и поэтому для них было большой честью не просто выступить на Алтае, а также узнать много нового из биографии поэта. Ранее неизвестные эпизоды из его жизни им рассказали в мемориальном музее.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

- Для нас большая честь попасть на родину Роберта Рождественского и тем более выступать на его фестивале. Мы отметили для себя, что люди действительно знают его, любят его стихи, его песни, поют их! Они знают слова песен. Мне кажется, это настолько правильно, что люди знают своих героев в лицо. Мы вчера ощутили это единение, - говорит Антон Сергеев.

Особенно музыканты отметили, что в музее хранятся личные вещи, которые когда-то принадлежали семье Рождественских. Это создает определенную атмосферу всей коллекции.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

- Эти старые вещи - это то, что было с ним рядом. Они несут определенную энергию человека. Это невероятным образом притягивает. Хочется сказать отдельное спасибо тем, кто содержит все в таком убранстве и порядке, и относится ко всему с трепетом. Это просто невозможно не фотографировать на память, потому что Роберт Рождественский – это великий человек и это тоже все великое, - добавляет Антон Боглевский.

Сразу после экскурсии по музею музыканты отправились на Яр Любви, где выступили перед публикой.

Помимо этого, фестиваль ознаменовался долгожданным вручением Губернаторской литературной премии Роберта Рождественского. Победителя, коим стал писатель Андрей Расторгуев, должны были наградить еще год назад, но по всем известным причинам, церемонию перенесли. Лауреата отметили за книгу «Багрение. Поэма о русских головах». В ней описаны трехдневные события, которые произошли в 1864 году.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ