«Есть такая профессия — жизни спасать»: в Барнауле открылась фотовыставка в честь Дня медика

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

18 июня в Барнауле возле театра Драмы в честь Дня медицинского работника торжественно открылась фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать». Уникальный проект состоит из 20 модулей, каждый из которых посвящен нескольким медработникам региона. Под фотографиями размещены истории и благодарности пациентов.

Так, под фото врача ковидного госпиталя Горбольницы № 12 Вероники Кель написан следующий отзыв:

«Выражаю огромную благодарность врачу ковидного госпиталя Горбольницы № 12 Кель Веронике Вячеславовне за то, что не прошла мимо, не осталась равнодушной. Благодаря этому доктору моя мама, Савина Татьяна Константиновна, осталась жива! Спасибо, доктор! (Оноприенко Светлана Владимировна)».

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Добрые слова пациенты оставили и под фото анестезиолога-реаниматолога ОАР2 Романа Ткаченко и эндоваскулярного хирурга ОРХМДиЛ Евгения Губаренко:

«Хочу выразить огромную благодарность команде врачей, которые в буквальном смысле спасли моему отцу Свиридову Михаилу Дмитриевичу. Это Ткаченко Роман Михайлович, анестезиолог-реаниматолог ОАР2 и Губаренко Евгений Юрьевич, эндоваскулярный хирург ОРХМДиЛ. Они сделали моему отцу коронарографию и провели сложнейшую операцию по стентированию сосудов сердца. Примите мою искреннюю благодарность и восхищение вашим ювелирным профессионализмом. Огромное вам спасибо за труд, терпение и золотые руки. Насонов Сергей Анатольевич (КО-ОКС) был лечащим врачом моего отца. Профессионал высшей категории, вежливый, тактичный, доброжелательный. Именно так отозвался отец о нем. (Жабина Елена Михайловна)».

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Врачам больницы № 8 пациенты оставили следующие отзывы:

«Благодарю медицинский персонал городской больницы №8 г. Барнаула: моя мама, Попруга Т.А., поступила 24.12.2020 по «скорой», ей 87 лет. Персонал с уважением и вниманием отнеслись к ней, сделали все необходимое. И что Вы думаете? Моя мама ожила: её вывели из состояния «овоща», она снова стала ходить, себя обслуживать. А могло быть все иначе. Всем огромное спасибо! От души желаю Вам здоровья, больше светлых дней в Вашей жизни. (Исупова Л.Г.)»

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Хочу выразить огромную благодарность медперсоналу лор-отделения Городской больницы №8! Я поступила 12 августа на плановую операцию, как оказалось, она была сложной и долгой. Очень сильно переживала, но, благодаря лучшему врачу Шарабариной Марине Васильевне и самым добрым и отзывчивый медсёстрам я быстрее шла на поправку. Их доброе слово дало мне успокоение. Спасибо всем — и тем, кто ставил уколы, и тем, кто мыл. Все трудящиеся в этом отделении заслуживают благодарности и наилучших пожеланий. Мой врач — Марина Васильевна — замечательный человек. К каждому пациенту относится с должным вниманием и щепетильностью. Я очень рада, что попала именно в эту больницу и к этим людям, знающим своё дело. Еще раз огромное спасибо за всё! (Русакова Анастасия Петровна)».

Официально

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставку открыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В своей приветственной речи он поздравил медиков с профессиональным праздником:

- Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, в преддверии своего профессионального праздника примите самые искренние слова благодарности за ваш труд, за вашу жизнь, которую вы посвятили спасению людей. Помимо высочайшей квалификации, работа врача требует также необычайных человеческих качеств, самоотверженности и решительности. Сегодня ситуация с коронавирусом остаётся тревожной, и я думаю, что мы сделаем вместе всё для того, чтобы эти сложные времена пройти достойно, учитывая наработанный опыт, - сказал губернатор.

Также на мероприятии присутствовали председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко, зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, президент медицинской палаты Алтайского края Яков Шойхет и др.

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Уважаемые, коллеги, ветераны разрешите вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Вот и минул предыдущий год тяжелый, по сути дела, он был испытанием на выносливость. Этот год поставил перед нами новые задачи и заставил нас освоить новые профессии. Хирург стал инфекционистом, а студенты медицинского университета и колледжей пошли работать в ковидные госпитали. Это тот вызов, который медицина приняла на себя и с честью выстояла, - отметил в своей речи министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотовыставка «Есть такая профессия — жизни спасать» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Александра Волкова.