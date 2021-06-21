На Алтае всплеск смертей от алкогольных отравлений

Причиной смерти 20 человек послужила передозировка этиловым спиртом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай фиксируют заметный рост числа алкогольных отравлений, в том числе с летальными исходами. О причинах этой ситуации рассказали в Роспотребнадзоре региона.

Печальная статистика

В этом году в регионе наблюдается как значительный рост числа отравлений, так и смертей от них. За 5 месяцев в Республике Алтай зарегистрировали 53 случая алкогольных отравлений, в 33 случаях (62%) - с летальным исходом.

Причиной смерти 20 человек послужила передозировка этиловым спиртом, в 13 случаях – употребление при жизни суррогатов алкоголя. Речь идет про метиловым спирт, этиленгликоль, изопропиловый спирт. Они содержатся в стеклоомывающей жидкости, «Незамерзайке», различных антисептиках.

– Все данные подтверждены результатами лабораторных исследований биологического материала от пострадавших – добавили в ведомстве.

Кто в зоне риска

К территориям риска по распространенности отравлений относятся Горно-Алтайск, Майминский, Чойский, Улаганский районы. Если говорить о пострадавших, то большинство из них – неработающее трудоспособное население – 69,8%. Также немало отравлений среди людей пенсионного возраста – 24,5% и детей – 5,7%. В большинстве случаев интоксикацию фиксировали у мужчин (83%), а не у женщин (17%).

– Основные симптомы алкогольного отравления – рвота и судороги, спутанное сознания и неспособность к общению, замедленное дыхание (менее 8 вдохов в минуту), неритмичное дыхание (перерыв между вдохами по 10 секунд и больше), низкая температура тела, а также бледность и синюшность кожи. Кроме того, характерны потеря координации и сознания, – пояснили в Роспотребнадзоре.

Там в очередной раз призывают не употреблять внутрь не предназначенные для этого технические жидкости, косметическую продукцию и средства бытовой химии.

Как помочь отравившемуся

Прежде всего следует вызвать скорую помощь. После этого нужно оказать доврачебную помощь. Если человек находится в сознании:

– обеспечить приток свежего воздуха в помещение,

– промыть желудок: дать выпить 0,5 литра негазированной воды комнатной температуры, а затем с помощью пальца или зубной щётки надавить на корень языка, чтобы вызвать рвоту. Процедуру повторить 3 раза, после чего дать выпить стакан воды во избежание обезвоживания,

– дать понюхать ватку с нашатырным спиртом;

– если наблюдается озноб – согреть, предложить тёплый (не горячий) крепкий чай;

– дать сорбенты (активированный уголь, Полисорб, Энтеросгель и др.);

Если пострадавший находится без сознания:

– положить его набок, чтобы избежать аспирации дыхательных путей рвотными массами;

– если началась рвота, то очистить ротовую полость с помощью салфетки, бинта или тряпки,

– попытаться привести человека в сознание с помощью смоченной в нашатыре ватке.

А что в Алтайском крае?

Ранее мы сообщали, что Алтайский край занял 52 место среди 83 регионов России по уровню употребления алкоголя. Счет идет от самых трезвых, то есть первое место – это самый непьющий субъект, а на последнем – тот, где алкоголем любят злоупотреблять.

В целом, в Алтайском крае ситуация с алкоголизмом печальная. По словам Татьяны Мурановой, по распространенности алкоголизма регион на 25% превышает общероссийские показатели. Подробнее об этом можно прочитать здесь.