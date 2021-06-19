Сергей Лазарев: Барнаул, вам с артистом сегодня повезло

Сергей Лазарев представил обновленную программу "N-Tour" (фото: личная страница артиста в Instagram)

Известный российский исполнитель Сергей Лазарев в пятницу, 18 июня, представил в Барнауле шоу в рамках гастрольного тура «N-Tour».

Эта программа была создана еще несколько лет назад. Артист посвятил ее своему сыну Никите. Отсюда и название. Однако с тех пор в мире, да и в жизни самого Сергея Лазарева многое изменилось. В частности, у него появилась дочь Анна. А так как из-за пандемии пришлось на год прервать гастрольную деятельность, в концерты были внесены некоторые изменения. Так что накануне Барнаул услышал не только давно полюбившиеся песни, но и новые хиты.

- Я так рад, что мы здесь, несмотря на новые вводные данные, новые ограничения. Тем не менее, сегодня мы здесь, концерт состоялся и уже идет. И ка идет! Сегодня большое счастье для нас, для артистов, что вы, уважаемый зритель, сегодня здесь, вместе снами. Мы по вам дико скучали! Безумно приятно сегодня показывать свое шоу здесь у вас, в городе Барнауле, - говорит Лазарев.

Последний год он, также как и его коллеги, находился в подвешенном состоянии: гастроли сдвигали по графику, концерты переносили, многие вовсе отменяли. Да и по сей день не все до конца ясно, но команда старается соблюдать все меры безопасности в каждом конкретном городе.

- Безусловно, сейчас сложная ситуация сохраняется, но я прошу вас беречь свое здоровье, будьте здоровы, обязательно берегите близких. Пускай весь этот ужас поскорее закончится и мы вновь без всяких ограничений по залам, по количеству зрителей, которых можно приглашать на концерты, будут наконец-то сняты и мы вновь заживем полноценной жизнью и будем дышать полной грудью. Пускай это поскорее случится. А я безумно счастлив, что мы вновь вернулись в гастрольный тур, что мы вновь поедем по городам. Пусть с определенными ограничениями, но у нас есть возможность дарить свое шоу и свою музыку нашему любимому зрителю, которого мы не видели почти год. Счастье, что вы с нами! Большое спасибо! Ваше здоровье! – добавил Сергей и отхлебнул воды.

По словам музыканта, он не делает исключений. Ему не важно на какой площадке он выступает. Прежде всего – перед ним его зритель и он должен видеть полноценное шоу, вне зависимости от количества занятых в зале мест.

- Наше шоу физически и технически не непростое. Я хочу, чтобы вы поаплодировали всей команде, которая работает со мной, а в особенности техническим службам. Свет, звук – все это мы привозим с собой. В каждом городе, вне зависимости от того большой зал или маленький, мы везде показываем красивое одинаковое яркое шоу. Мои музыканты тоже заслуживают огромных аплодисментов. На концертах Сергея Лазарева всегда только живой звук. Ну, и что ж греха таить, с артистом вам сегодня тоже повезло, - отшутился певец.

К слову, сам музыкант остался доволен тем, как прошел концерт в Барнауле, ведь ему удалось продать практически все билеты. В этом он признался в своем Instagram.

- Сил нет! Очень круто прошел концерт в Барнауле. Огнище! Уставший дико, но очень счастливый и довольный, потому что вы сегодня просто жгли. «Титов-Арена» просто ходил ходуном. Спасибо огромное вам за это невероятное ощущение. Люблю вас! – сказал Лазарев.