Новые ограничения. Губернатор Виктор Томенко провел внеплановое заседание оперативного штаба

В крае растет число вызовов скорой помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 18 июня в правительстве Алтайского края прошло внеплановое заседание оперативного штаба по борьбе COVID-19, которое провел губернатор Виктор Томенко. Собрание было связано с ухудшением эпидобстановки, сообщают в пресс-службе правительства региона.

– Вынужден собрать внеплановое заседание нашего оперативного штаба в полном составе. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе по своим показателям не драматична, но последовательно начинает ухудшаться. В совокупности с тем, что происходит в целом по стране, в столице, в московском регионе и у наших соседей, мы с вами должны озаботиться предупредительными мерами. По опыту прошлого года мы видим, что обстановка, которая складывается в европейской части страны и у соседей, рано или поздно дойдет до нашего региона, – отметил Виктор Томенко.

Рост заболевших и обязательная вакцинация

Руководитель Алтайского Роспотребнадзора Ирина Пащенко рассказала, что в последние две недели растет число заболевших коронавирусом. Чаще всего новые случаи инфицирования регистрируют в Барнауле и близлежащих территориях: Новоалтайске, Тальменском, Первомайском, Павловском районах, а также Камне-на-Оби. При этом вирус выбирает все более молодых жертв. В основном это люди от 18 до 49 лет. Из общего числа заболевших 92% пациентов переносят заболевание с клиникой ОРВИ и пневмонии.

Ирина Пащенко также сообщила, что региональное управление Роспотребнадзора рассматривает вопрос о введении обязательной вакцинации определенных категорий граждан.

Число вызовов скорой помощи растет

Министр здравоохранения Дмитрий Попов доложил, что в связи с изменением эпидемиологической обстановки вновь наращивается объем коечного фонда. За последние две недели число койко-мест увеличили на 500. На сегодняшний день их число составляет более 1300.

Также Попов отметил, что растет число вызовов скорой помощи. В последние дни количество обращений в Барнауле выросло с 800 до 1100 в сутки. Также отмечается нехарактерная картина для мая-июня по заболеваемости ОРВИ и пневмониями.

При этом постепенно растет количество желающих вакцинироваться от ковида. За предыдущие сутки обратилось более 4 тысяч человек, тогда как до этого было порядка 2 тысяч обращений в сутки. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, в настоящее время у здравоохранения края есть все возможности организовать вакцинирование до 15 тысяч человек в день

Ужесточение ограничительных мер

Участники заседания решили, что необходимо ужесточать ограничительные меры Среди них отмена массовых мероприятий, рассчитанных на 1 тыс. и более человек. Томенко поручил руководителям органов исполнительной власти, в частности курирующим сферы культуры и спорта, напрямую с Роспотребнадзором прорабатывать вопросы изменения форматов проведения либо полной отмены запланированных массовых мероприятий.

Глава региона поставил задачу перед министерством финансов и министерством здравоохранения проработать вопрос по наращиванию объемов тестирования в 2,5- 3 раза от сегодняшнего уровня.

Изменения в Указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" будут приняты в начале следующей недели.