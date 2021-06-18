Встреча с президентом и билет в Лас-Вегас: уроженка Барнаула стала победительницей престижного конкурса красоты

Красавица получила главный приз – корону с драгоценными камнями Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Уроженка Барнаула Дарья Бондаренко одержала победу в российском этапе конкурса Мисс и Мисис Земля-2021. Благодаря этому она отправится в Лас-Вегас, где представит нашу страну на уже международном этапе.

Как рассказала Дарья «Комсомолке», она родилась и жила в Барнауле до 2018 года, окончила Алтайский архитектурно-строительный колледж по специальности «Реклама», а после решила перебраться туда, где потеплее. Сейчас девушка живет в Геленджике. Именно там ей предложили принять участие в конкурсе Мисс Земля Черное море-2021, и Дарья решила не упускать свой шанс.

Красавица получила главный приз – корону с драгоценными камнями Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Для меня это был новый опыт. К тому же, мне часто говорят, что я красивая, хотя я не считаю свою внешность главным достоинством. Я пошла на конкурс и одержала победу, так и попала на российский этап, который проходил в Абхазии, - отметила девушка.

Всероссийский конкурс стал настоящим путешествием – программа была расписана с 9 по 14 июня. Участницы успевали не только готовиться к конкурсу, но и посещать достопримечательности Абхазии.

Красавица получила главный приз – корону с драгоценными камнями Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Конкурс проходит под эгидой Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты и поэтому оценивалась не только внешность, но и духовные, культурные ценности. Пришлось продемонстрировать не только свои знания, но и навыки в спорте, в том числе в стрельбе, даже пришлось сыграть в футбол. Мастер класс этой игры мне преподал звезда советского и российского футбола, легендарный защитник Ахрик Цвейба, - добавила Дарья Бондаренко.

Кроме того, участницы предстали перед жюри в национальных костюмах и вечерних платьях, показали творческие номера. Наша землячка устроила шоу с участием иллюзионного проекта «Престиж», главной фишкой которого стала левитация.

По итогам конкурса красавица из Барнаула стала лучшей и получила главный приз – корону с драгоценными камнями, а также поездку в Лас-Вегас на международный этап конкурса Мисс Земля-2021. Там Дарья будет представлять Россию. Точная дата конкурса пока неизвестна, но совсем скоро наша землячка начнет готовиться к поездке в Америку.

Кстати, в рамках конкурса Дарья Бондаренко встретилась с президентом Абхазии Асланом Бжания и вручила ему подарок главы Геленджика Алексея Богодистова - настенные часы с символикой города-курорта. Как победительнице, ей дали право высадить именное вечнозелёное дерево – османтус.

Красавица получила главный приз – корону с драгоценными камнями Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сейчас Дарья вернулась в Геленджик, отдыхает и набирается сил. В будущем она планирует переехать, чтобы начать заниматься любимым делом.

- У меня большой опыт работы в гостиничной сфере на управленческой должности - ранее работала в одном из самых престижных отелей Геленджика. А теперь я хочу перебраться в Москву и заниматься творческой деятельностью – флористикой, дизайном и декором, - отметила Дарья.

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