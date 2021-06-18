Алтайский министр здравоохранения предложил проводить лотерею среди привитых от ковида

Сейчас вакцинация идет очень медленно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость ковидом. Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, сейчас вирус одолевает молодежь – людей от 18 до 40 лет. Какие меры планируют принять власти – в материале «Комсомолки».

- За последнюю неделю мы увеличиваем количество коек в ковидных госпиталях. Это связано с ростом заболеваемости в регионе. На базе пятой барнаульской больницы, которая является базовым ковидным госпиталем, планируем открыть отделение нарушения мозгового кровообращения, так как сегодня мы фиксируем рост ишемических инсультов на фоне ковида. Новое отделение будет принимать пациентов с инсультом и коронавирусом, - отметил министр.

Всего за неделю в регионе добавили 200 коек для лечения больных ковидом, но Минздрав готовится к худшему сценарию, поэтому в пятой горбольнице зарезервировано еще 300 коек на случай оперативного реагирования на ухудшение эпидситуации. Кроме того, власти проводят ревизию лекарственных препаратов, кислорода, технического оборудования и медицинских кадров.

По словам Дмитрия Попова, рост заболеваемости можно объяснить безответственностью населения: в общественном транспорте и торговых центрах не соблюдается масочный режим, многие думают, что если раз переболели, то уже ничего не страшно. Кроме того, вакцинация идет очень медленно: при таких темпах вакцинировать 60% жителей края, что необходимо для популяционного иммунитета, смогут только в следующем году.

- Необходимо сформировать общий настрой на вакцинацию в обществе. Даже нигилисты должны помнить об ответственности за своих родных, ведь те, кто отказывается от прививки, могут заразить родителей, бабушек и дедушек. В связи с этим нужно предложить разные стимулы, чтобы люди вакцинировались: лотерею, продуктовые наборы или что-то другое. Губернатор Алтайского края уже поднял данный вопрос на селекторе с муниципалитетами и поручил предложить свои варианты поощрения за прививки, - пояснил министр здравоохранения.

Кстати, в пятницу, 18 июня, на заседании краевого оперштаба будет рассмотрен вопрос обязательной вакцинации в Алтайском крае.

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