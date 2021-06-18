Похолодание и ливни с градом сменят жару в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 19 по 21 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае испортится погода: аномальная жара сменится похолоданием и дождями. О причинах такой погоды «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Всю следующую неделю районы Алтайского края будут находиться под влиянием циклонической деятельности, которая будут способствовать кратковременным дождям. Местами они будут сопровождаться грозами и градом. Кроме того, при прохождении атмосферных фронтов ожидается шквалистое усиление ветра.

В связи с непогодой в регионе объявили штормовое предупреждение на день субботы, 19 июня, и сутки 20-го.

В среднем ночью температура воздуха будет держаться в пределах +7…+12 градусов, днем ожидается +17…+22 градуса. По данным предварительного прогноза, такая погода установится в регионе до конца следующей недели

Прогноз погоды в Алтайском крае с 19 по 21 июня

Суббота, 19 июня

Ночью в регионе будет +17...+22 градуса, местами в предгорьях до +11 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с

Днем в Алтайском крае ожидается +26...+31 градус, местами по западу +20...+25 градусов. На большей части кратковременные, местами сильные ливневые дожди, грозы, град. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах шквалистое усиление 25-28 м/с.

Воскресенье, 20 июня

Ночью в регионе будет +6...+11 градусов. На большей части территории края кратковременные дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах местами шквалы 25-28 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +16...+21 градус. По востоку и югу кратковременные дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах местами шквалы 25-28 м/с.

Понедельник, 21 июня

Ночью в регионе будет +7...+12 градусов. Местами по западу кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +17...+22 градуса. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 23 м/с.