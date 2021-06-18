В Барнауле готовят к открытию городской пляж на Помазкине

Открытие пляжа зависит и от ковид-ситуации Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице, несмотря на тридцатиградусную жару, пока официально открыты для купания только искусственные водоемы. Главный пляж начали приводить в порядок только недавно, после того, как схлынул паводок.

- Сейчас подрядной организацией ООО «Майами-импорт» выполняются работы по подготовке к открытию пляжа о. Помазкин, - сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

В данный момент остров очищают от мусора, веток и бревен. Уже проведена ревизия водопроводных систем, установлены фонтанчики. Одновременно организуются спасательные посты, подготавливаются места для биотуалетов и контейнеров для мусора, запланировано обследование акватории дна водолазами.

В ближайшие дни подрядчики проведут планировку территории пляжа и грейдирование подъездной дороги. Только после этого будет направлена заявка в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Дальнейшие сроки открытия пляжа зависят не только от результатов исследования питьевой, речной воды и песка с территории Помакзкина, но и решения оперштаба по ковид-ситуации и связанных с ней ограничениями.

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