Флорентийскую мозаику из здания Речного вокзала отправят в музей

Панно сделали колыванские мастера по эскизам художников Георгия и Ольги Алексеевых Фото: Олег УКЛАДОВ

Мастера Колыванского камнерезного завода занимаются демонтажем флорентийской мозаики в здании Речного вокзала. Когда панно полностью снимут, а дело это очень кропотливое, его передадут в государственный художественный музей Алтайского края, сообщает «Толк».

С особой острожностью

Мозаика «Труд и природа Алтая» украшает зал ожидания Речного вокзала уже много лет. В настоящее время специалисты аккуратно снимают панно со стены и готовят его к транспортировке.

По словам Елены Олейниковой, хранителя живописи государственного художественного музея, каждый из фрагментов мозаики тщательно упаковывают. Это нужно, чтобы, чтобы не повредить их при транспортировке.

Демонтаж мозаики Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда мозаику полностью снимут, то на спецтранспорте увезут в государственный художественный музей Алтайского края. Там обеспечат все необходимые условия для ее хранения.

Уникальная мозаика

В свое время панно сделали колыванские мастера по эскизам художников Георгия и Ольги Алексеевых. В работе использовали колыванский поделочный камень, что особо ценно и уникально.

– Это первая крупная мозаика колыванских мастеров, она представляет художественную ценность, поэтому важно сохранить ее, – подчеркнула Инна Галкина, директор государственного художественного музея Алтайского края.

Демонтаж мозаики Фото: Олег УКЛАДОВ

По ее словам, в музее панно ничего не угрожает. Главное условие хранения – отсутствие колебания температур. Кроме того, важно понимать, в каком состоянии мозаику доставят в музей, ведь камню уже много лет. Однако директор музея уверена, что в любом случае панно можно будет отреставрировать.

– Главное – сохранить это произведение искусства, – резюмировала Инна Константиновна.

Демонтаж мозаики Фото: Олег УКЛАДОВ

Будущее Речного вокзала

Компания «СЕЛФ» во главе с Нодаром Шония купила территорию Речного вокзала (вместе со зданием порта) в декабре 2020 года. Застройщик подготовил схему генерального плана участка и определяется с расположением зданий.

По предварительным планам и желаниям, застройщик хотел бы видеть здесь с одной офисный центр (с фитнес-клубом и бассейном), с другой – паркинг также с помещениями для бизнеса. Посередине площадки могут появиться два жилых корпуса. Изюминкой может стать их прогулочная площадка, которую поднимут на кровлю стилобатной части, сама же она будет иметь коммерческое наполнение.

«СЕЛФ» также обязуется создать полноценную набережную вдоль Речного вокзала и в идеале хочет ее соединить с тем участком за мостом, который уже есть. Этот вопрос находится в проработке.