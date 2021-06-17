Будут ли разворачивать дополнительные койки в ковид-госпиталях на Алтае

Сейчас в Барнауле работают пять ковидных госпиталей Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время в Алтайском крае, как и в целом по стране, наблюдается рост числа заболевших ковидом. Судя по сводкам краевого оперштаба по борьбе с инфекцией, в начале июня в день выявляли чуть больше 60 случаев заражения, а в последние два дня – за 70. Цифры не критичные. Поэтому, как сообщили в Минздраве, необходимости в разворачивании дополнительных мест для больных пока что нет.

- Увеличивать число госпиталей пока что не будем. Но Минздрав следит за обстановкой по заболеваемости и готов к любому сценарию развития событий. Мы видим, что происходит в других регионах, и если появится необходимость – сработаем оперативно, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Министерства здравоохранения по Алтайскому краю.

Сейчас в Барнауле работают пять ковидных госпиталей. Они организованы на базах городских больниц №№ 5, 11, а также в больнице скорой медицинской помощи и кардиоцентре.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова в разговоре с журналистом «Комсомолки» отметила, что пока говорить о начале третьей волны ковида в нашем регионе рано, несмотря на легкий подъем заболеваемости. Тем не менее, в ближайшие дни на заседании оперштаба рассмотрят необходимость введения дополнительных актиковидных ограничений.

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