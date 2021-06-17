Алтайские актеры сыграли спектакль на сцене Вахтанговского театра в Москве

Обменные гастроли театров проходят в честь 100-летнего юбилея. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Актеры алтайского театра драмы сыграли на легендарной вахтанговской сцене. 16 июня они представили москвичам спектакль по рассказам Василия Шукшина. «И разыгрались же кони в поле…».

Это второй этап обменных гастролей с вахтанговцами в честь юбилея. В этом году краевой театр драмы и театр им. Вахтангова отмечают 100-летие. В преддверии этой юбилейной даты, с 13 по 16 мая, в Барнауле проходили гастроли Вахтанговского театра. Зрителям показали четыре постановки: «Евгений Онегин», «Наш класс», «Царь Эдип» и «Крик лангусты». Теперь алтайские актеры приехали с ответным визитом в Москву.

Обменные гастроли театров проходят в честь 100-летнего юбилея. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Как рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, спектакль зрители приняли хорошо.

– Играли на максимально допустимое по нынешним временам количество зрителя, в рамках дозволенного это можно назвать аншлагом. Зритель принимал хорошо. Спектакль далеко не развлекательный, скорее призывающий помолчать и подумать, но все звучащие в нем мысли Шукшина актуальны, как никогда, – написала Безрукова на своей странице в Instagram.

На спектакле «И разыгрались же кони в поле…» побывал и губернатор края Виктор Томенко.

– Считаю, что актеры нашей драмы демонстрируют блестящую игру. Зрители принимают их очень хорошо. Событие знаковое для театральной жизни, благодарю руководителей обоих театров, актеров, всех, кто помог в проведении юбилейных гастролей! – написал Томенко в своем профиле.

Сегодня, 17 июня, алтайские актеры покажут вторую постановку – комедию Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой».

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