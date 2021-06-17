Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле

В июне в топе наиболее выгодных предложений по уровню зарплат в краевой столице также вакансии руководителей, программистов, инженеров Фото: Олег УКЛАДОВ

В июне 2021 года в Барнауле в числе вакансий с самыми высокими зарплатами – менеджер по привлечению клиентов и менеджер IT-проектов. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

В краевой столице больше всего готовы платить менеджеру по привлечению клиентов в крупнейшей компании-грузоперевозчике. Работодатель предлагает успешному кандидату оклад от 67 тыс. рублей в месяц.

– Среди условий: оформление по ТК РФ, соцпакет, корпоративные мероприятия обучение, льготный фитнес и скидки от партнеров на развлечения, шоппинг и услуги, – отмечают аналитики.

Еще одной их самых высокооплачиваемых вакансий в городе стала позиция менеджера IT-проектов с зарплатой от 58 до 64 тыс. рублей в месяц. Этот работодатель предлагает обучение за счет компании и корпоративные скидки, бесплатное оформление медицинской книжки и корпоративные пенсионные программы. Также возможен карьерный рост уже через полгода.

Кроме того, от 50 тыс. рублей в июне 2021 в Барнауле готовы платить таким специалистам, как врач-невролог в сети мед.клиник, руководитель отдела продаж в продуктовой компании и инженер по электроснабжению и автоматизации. В июне в топе наиболее выгодных предложений по уровню зарплат в краевой столице также вакансии руководителей, программистов, инженеров.

Отметим, что уровень безработицы в Алтайском крае на 1 января 2021 года составил 3,2%. Рост по сравнению с началом 2020 года произошел в 2,1 раза: в 3,8 раза выросла численность официально зарегистрированных безработных в городах, в 1,6 раза - в районах.

Напомним, ранее мы сообщали, что стало известно, сколько нужно зарабатывать барнаульцам для счастья. С начала года счастье жителей краевой столицы подорожало на 7 тысяч рублей. В январе горожанам нужно было только 140 тысяч рублей. И это, кстати, максимальная сумма, зафиксированная за всю историю проведения исследования с 2018 года. Подробнее об этом можно прочитать здесь.