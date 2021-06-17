Момент осквернения попал на видео. Фото: принтскрин видео.

В Приморье школьники надругались над памятником алтайскому летчику Олегу Пешкову, погибшему при атаке турецких ВВС на военный самолет Су-24. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

- Возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних 14-и и 15-и лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенный группой лиц), - рассказали в ведомстве.

Олег Пешков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Все произошло в ночь на 14 июня в городе Арсеньев. Две девушки крепко выпили и пошли гулять по городу. В сквере Героя России Олега Пешкова школьницы зашли за памятник, чтобы сходить в туалет, тем самым осквернив его. Также они сорвали цветы. Одна из девушек уже привлекалась к уголовной ответственности за воровство. Момент осквернения попал на камеры, а запись опубликовали в социальных сетях.

Свою проверку также проводит прокуратура на предмет того, как органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений делали свою работу.

Олег Пешков – уроженец алтайского села Косиха – родился 3 августа 1970 года. Он погиб 24 ноября 2015 года. Командира бомбардировщика расстреляли сирийские боевики, а штурману удалось спастись.

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