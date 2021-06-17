Новый виток вируса. Угрожает ли Алтаю третья волна COVID-19

Ожидается ли на Алтае третья волна коронавируса? Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве из-за подъема заболеваемости COVID-19 на днях снова ввели ряд ограничений. Приостановлено посещение зоопарков, фуд-кортов, детских игровых комнат и аттракционов. Ночью кафе будут закрыты, под временным запретом оказались зрелища в ночных клубах и т.д. В соседнем с Барнаулом Новосибирске медицинские эксперты также бьют тревогу и говорят о третьей волне коронавируса. С прошлой недели в соседнем регионе растет ежедневная ковид-статистика, увеличилось количество положительных мазков.

При этом на Алтае больница РТП, ставшая ковид-госпиталем постепенно возвращается к прежнему режиму работу. Об этом на днях сообщил «Комсомолке» Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края. Хотя в том же интервью министр заметил, что «эпидемиологические законы не писаны и возможность третьей волны коронавируса никто не исключает».

Так можно ли говорить о третьей волне уже сейчас?

- Мы ничем не отличаемся от других территорий, и у нас идет легкий подъем заболеваемости коронавирусом. Но говорить о третьей волне, наверное, пока что преждевременно, - считает Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог Алтайского края.

По словам Переладовой, на подъем заболеваемости могла повлиять беспечность людей

- Стали «хулиганить», маски можно увидеть все реже, а ведь болезнь не отступила, - говорит Переладова.

На вопрос, правда, что идут новые штаммы вируса, которые еще страшнее, главный эпидемиолог ответила так:

- Это всего лишь домыслы. Мы предполагать может все, что угодно. Но официальной информации на эту тему пока нет.

Прививочная компания, по словам Ирины Переладовой в регионе идет неплохо, но до формирования популяционного иммунитета еще далеко

- Хотелось бы специально обратиться к тем, кто собирается в какие-то поездки - прежде поставьте две прививки, не рискуйте своим и чужим здоровьем, - призывает эпидемиолог. - Записаться на процедуру легко, прививают в поликлиниках без выходных.