В Барнауле родители могут получить кешбэк 50% за путевку в лагерь

Ребенок может поехать на любое количество смен, и за каждую родители получат кешбэк Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы смогут вернуть половину оплаченной суммы за путевку в лагерь. Программа детского кешбэка начала работать с 25 мая. Как оформить заявку на возврат средств, каковы условия предоставления выплаты и на какие суммы можно рассчитывать - в материале «Комсомольской правды».

Условия получения кешбэка

По программе детского кешбэка родители могут получить возврат в размере 50% от стоимости путевки на летнюю смену в стационарный лагерь. Однако есть ограничения - размер кешбэка в любом случае будет не более 20 тысяч рублей. За пребывание в палаточных, городских или лагерях дневного пребывания деньги не начисляются. Как поясняют в городском комитете по образованию, в части детского отдыха подобное реализуется впервые.

В программе кешбэка нет ограничений по количеству детей в семье и числу поездок. Возврат оформляется на каждую оплаченную путевку в детский лагерь. Таким образом, если в семье несколько детей, родители могут сделать возврат на каждого ребенка. Количество поездок на одного человека также не ограничено. Ребенок может поехать на любое количество смен, и за каждую родители получат кешбэк.

Часть средств вернут даже в том случае, если часть путевки была компенсирована за счет средств краевого бюджета. 50% суммы будет вычитаться из оставшейся родительской доли.

Как оформить заявку

Как рассказали в комитете по образованию Барнаула, для приобретения путевки в лагеря, расположенные в Алтайском крае, необходимо зайти на портал «Заявка22» и во вкладке «Лагерь» выбрать учреждение. После отправления заявки на электронную почту придет письмо о подтверждении полученной субсидии. Затем нужно вернуться на страницу выбранного лагеря и перейти на сайт туроператора, с которым лагерь заключил соглашение по участию в программе кешбэка. Если лагерь работает по системе кешбэка, то есть без туроператора, то необходимо сразу перейти во вкладку на сайт банка, оплатить и получить договор оферты. С договором оферты и номером заявки следует обратиться в офис лагеря.

После того как было объявлено о программе возврата средств за отдых в лагерях, сразу возник вопрос о том, смогут ли получить кешбэк те родители, которые приобрели путевки до старта акции.

- Если родители полностью оплатили путевку до 25 мая, то они могут воспользоваться кешбэком на сайте «Госуслуги» после того, как ребенок отдохнет в лагере. Сейчас разрабатывается порядок получения кешбэка, - пояснил Андрей Муль, председатель комитета по образованию города Барнаула.

То есть тем, кто купил путевки до 25 мая, средства будут начислены после окончания той смены, на которую приобретена путевка. Заявление на портале «Госуслуги» нужно подавать не ранее 15 июня. К заявке необходимо прикрепить чек об оплате.

Когда придут деньги

Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена покупка, в течение пяти дней после получения услуги при предоставлении необходимых документов.

Если ребенок внезапно заболел и не сможет по состоянию здоровья поехать в летний лагерь, а путевка с кешбэком уже была выкуплена, то родитель может аннулировать поездку и оформить возврат средств. Для этого необходимо предоставить соответствующие медицинские справки, а также заявление в место, где была приобретена поездка. Тогда путевку аннулируют, и кешбэк автоматически будет списан с карты «Мир», которой была совершена покупка тура.